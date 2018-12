chnell aus dem Haus. Und gerade in dem Moment, in dem die Tür ins Schloss fällt, durchfährt es

einen wie ein Blitz – Ich hab den Schlüssel vergessen! Genau diesen Umstand machen sich neuerdings Firmen zunutze, und gerade davor warnt die Polizei.

Schnell ins Smartphone geschaut und den erstbesten Anbieter ausgewählt. Ein 24-Stunden-Notservice. Die Homepage sieht seriös aus, und die Telefonnummer ist auch schnell gefunden. „Meist wird dann zu einer Nummer aus dem Ausland weitergeleitet“, warnt Klosterneuburgs Stadtkommandant Georg Wallner.

Rechnungen von 1.800 Euro für Türöffnung

Ein Servicemitarbeiter kommt dann meist auch relativ rasch und öffnet nach einigem Hin und Her die Tür. „Meist dilettantisch“, fügt Wallner hinzu. Das böse Erwachen kommt meist, wenn die Rechnung präsentiert wird. „Wir hatten einen Fall in Klosterneuburg, da wurden dann 1.800 Euro verrechnet. Das ist Betrug und fällt unter den Begriff ,Sachwucher’“, erklärt Wallner. Darunter versteht man, dass die Notlage

einer Person ausgenutzt wird und diese, wider besseren Wissens, ordentlich zur Kassa gebeten wird. „Das sind meistens Preise, die ums Zehnfache überhöht sind“, so Wallner.

In Klosterneuburg sind aber auch andere Maschen von ominösen Notdiensten bekannt. Erst in der Vorwoche suchte der Geschäftsführer einer Firma um die Hilfe einer Wartungsfirma an. Die Heizung war defekt, die Hilfe eines Fachmanns war also vonnöten.

Noch am selben Tag kamen zwei Arbeiter, die nach kurzer Begutachtung festgestellt haben wollen, dass ein spezieller Ersatzteil erforderlich sei. Dieser sei aber erst am nächsten Tag wieder erhältlich. Die Arbeiter verlangten für die Anfahrt satte 100 Euro, obwohl auf der Internetseite von 20 Euro die Rede war. Rechnung wurde keine ausgestellt. „Das Opfer forderte daraufhin das Geld zurück“, erzählt Wallner und lobt gleichzeitig die Reaktion.

Plötzlich war Dienst nicht mehr erreichbar

Und der Mann dürfte dabei wirklich alles richtig gemacht haben, denn kurze Zeit später war die Homepage des Notdienstes im Internet nicht mehr abrufbar und die Hotline telefonisch nicht mehr erreichbar.

„Diese Fälle sind keine Seltenheit mehr. Unbedingt immer vor der tatsächlichen Reparatur nach den entstehenden Kosten fragen und auf eine Rechnung bestehen“, empfiehlt Wallner.