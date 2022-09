Polizisten als Lebensretter: „Dreimal durchgeatmet – und dann rein“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es ist wohl ein Anruf und ein Einsatz, den die Daniel Huber und Franz Gruber so schnell nicht vergessen werden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden die beiden Polizisten zu Lebensrettern. Sie halfen einem Mann aus seinem komplett verrauchten Haus und brachten ihn in Sicherheit.

Gegen 3.20 Uhr in der Früh läutete das Handy. Ein Mann hatte beim Notruf angerufen und um Hilfe gebeten. In seinem Haus brannte es und er konnte sich nicht mehr selbst aus dem Rauch befreien. Daniel Huber sprach mit dem Mann, versuchte, ihn zu beruhigen und setzte gleichzeitig die Rettungskette in Kraft. „Ich habe etwa 4,5 Minuten mit ihm telefoniert, bis wir vor Ort waren“, erinnert sich Huber. Als sie vor dem Haus in der Kleingartensiedlung ankamen, waren Fenster und Türen verschlossen. Trotzdem konnte die beiden Polizisten den Rauch wahrnehmen. „Wir haben die Tür aufgebrochen, noch drei mal tief durchgeatmet und dann sind wir rein“, schildert Huber die Situation bei ihrem Eintreffen. „Der Raum war ab Hüfthöhe so verraucht, dass man nicht mehr als 30 Zentimeter sehen konnte. Wir sind am Boden hinein gerobbt und haben ihn aus dem Bett gezogen und nach draußen getragen“, schildert Huber. Vor dem Haus konnte sie den schwer verletzten Mann den Rettungskräften übergeben, die mittlerweile eingetroffen waren.

Brandursache wird ermittelt

Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach St. Pölten gebracht und auch die beiden Lebensretter mussten sich vorsorglich noch im Krankenhaus Klosterneuburg durchchecken lassen. Schließlich bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Daniel Huber und Franz Gruber haben diesen besonderen Einsatz aber zum Glück unverletzt überstanden.

Die Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg übernahm dann natürlich die Löscharbeiten. Mit 17 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen waren die Klosterneuburger Florianis vor Ort. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Klosterneuburg nahmen unter Atemschutz eine Löschleitung zur Brandbekämpfung vor und belüfteten anschließend das Brandobjekt. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. „Dieser Einsatz zeigt einmal mehr das perfekte Zusammenspiel der Einsatzkräfte, was in diesem Fall einem Menschen mit Sicherheit das Leben gerettet hat“, freut sich Benjamin Löbl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Klosterneuburg, über die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Institutionen.

Warum es zu dem Brand kam, wird derzeit von der Polizei geklärt.

