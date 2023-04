Primar Herbert Frank neuer Vorsitzender des Landessanitätsrates

Herbert Frank, Primarius der Abteilungen für Innere Medizin am Universitätsklinikum Tulln und am Landesklinikum Klosterneuburg, wurde einstimmig zum Vorsitzenden des niederösterreichischen Landessanitätsrats gewählt. Landesrat Ludwig Schleritzko gratuliert: „Die Ernennung zum Vorsitzenden des Landessanitätsrates ist ein Beweis für Professor Franks herausragende Leistungen und seine medizinische Expertise.“

Der Landessanitätsrat ist das beratende und begutachtende Organ für die der Landeshauptfrau und der niederösterreichischen Landesregierung obliegenden Angelegenheiten des Gesundheitswesens. Der Landessanitätsrat befasst sich mit allen medizinischen Fragen aus dem Bereich des Gesundheitswesens sowie der Pflege, der Betreuung und der medizinischen Versorgung, einschließlich der Gesundheitsprävention. Insbesondere medizinische Fragestellungen in Bezug auf Krankenanstalten und Pflegeeinrichtungen, des Rettungswesens, Impfwesens und Kurortewesens sowie Umwelthygiene sind Gegenstand der Behandlung im Landessanitätsrat. Der NÖ Landessanitätsrat hat eine wichtige Aufgabe in der medizinisch-fachlichen Beurteilung bei Nachbesetzungen leitender ärztlicher Funktionen in öffentlichen Krankenanstalten.

„Die Bestellung zum Vorsitzenden des Niederösterreichischen Landessanitätsrats spiegelt den jahrelangen und unermüdlichen Einsatz von Herbert Frank für die Innere Medizin und die Ausbildungsagenden wider.“ Herbert Huscsava, Ärztlicher Direktor Landesklinikum Klosterneuburg

Ordentliche Mitglieder des Landessanitätsrats werden aufgrund ihrer ausgewiesenen medizinischen Expertise von der niederösterreichischen Landesregierung ernannt und müssen AbteilungsleiterIn an einem niederösterreichischen Landesklinikum mit langjähriger Erfahrung sein. Univ. Prof. Dr. Herbert Frank ist seit 2002 Leiter der Klinischen Abteilung für Innere Medizin am Universitätsklinikum Tulln und seit 2019 auch Leiter der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Klosterneuburg. Weiters ist er Vorsitzender des Fachbeirates für Innere Medizin in Niederösterreich.

„Mit seiner langjährigen Leitungserfahrung und profunden Systemkenntnis des NÖ Gesundheitswesens ist Herbert Frank wie kaum ein anderer geeignet, diese anspruchsvolle Funktion auszufüllen“, so Peter Lechner, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikum Tulln. Auch der ärztliche Direktor des Landesklinikums Klosterneuburg gratuliert: „Die Bestellung zum Vorsitzenden des Niederösterreichischen Landessanitätsrats spiegelt den jahrelangen und unermüdlichen Einsatz von Herbert Frank für die Innere Medizin und die Ausbildungsagenden wider“, erklärt Herbert Huscsava.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.