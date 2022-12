Prognose Tauwetter: Frau Holle hat zu Weihnachten frei

Werbung

Weiße Flocken tanzen durch die Luft. Der Schnee hält die Babenbergerstadt im magischen Bann. Eine Woche vor Weihnachten ist Klosterneuburg zu einem Winterwunderland geworden, Frau Holle scheint im Dauerdienst. Aber: Just am großen Tag hat auch sie frei. Und so heißt es weiter Warten auf weiße Weihnachten.

Die Stadt ist – gezwungenermaßen – geduldig. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat die Zahlen zur Schnee-Durststrecke: Einen verschneiten 24. Dezember, gemessen auf der Hohen Warte wenige Kilometer entfernt, gab es zuletzt im Jahr 2012. Die dünne Winterdecke überdauerte nicht lange. Und war bereits am 25. Dezember wieder geschmolzen. Ebenso im Jahr 2010.

So richtig weiß war es 2002: Da hat Frau Holle an allen drei Weihnachtstagen fleißig gewerkt. Zwanzig Jahre später lässt sie’s lieber locker – nicht flockig – angehen. Die Prognose: Tauwetter.

Das ist die neue Norm: „Natürlich gibt es von Jahr zu Jahr große Schwankungen, aber langfristig ist der Trend zu immer milderen Temperaturen zu Weihnachten klar erkennbar“, bestätigt Alexander Orlik von der ZAMG. Der Übeltäter, der die weißen Weihnachten gestohlen hat: die Klimaerwärmung. Das Thermometer wandert immer öfter über null Grad – und bringt Niederschlag in Form von Regen statt Schnee.

