„Ich habe mich heute energie- und lustlos gefühlt“, „ich habe heute Probleme beim Denken oder der Konzentration gehabt“, „ich hatte gestern Schlafprobleme“ oder „ich habe mich heute traurig, niedergeschlagen oder leer gefühlt“ – Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung und innere Anspannung können Anzeichen einer Depression sein. Das Klosterneuburger Start-up edupression sagt der Krankheit den Kampf an – und gibt mit einer Gemüts-Tracking-App Anleitung zur Selbsthilfe.

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Häufigkeit von depressiven Krankheitsbildern in Österreich verfünffacht – über 25 Prozent der Bevölkerung sind mittlerweile betroffen. „Unsere Vision bei edupression ist es, einen sicheren Ort für Menschen zu schaffen, die an einer Depression leiden“, erklärt Daniel Amann, Geschäftsführer des Start-ups.

Das niederösterreichische Start-up edupression.com hat in Kooperation mit der MedUni Wien eine innovative Online-Plattform entwickelt, die Hilfe im Kampf gegen Depressionen bietet. Ein rein evidenzbasiertes Selbsthilfeprogramm vermittelt Wissen rund um das eigene Leiden. Ein Stimmungsdiagramm sorgt für eine frühzeitige Symptomerkennung. edupression, edupression

Die Website unterstützt unipolar depressive Menschen dabei, ihre Krankheit zu verstehen, damit umzugehen und diese schließlich zu überwinden. Das Online-Angebot wurde von einem multidisziplinären Team aus Ärzten und Psychologen entwickelt, umfasst in Summe 59 Einheiten aus unterschiedlichen Bereichen und enthält Videos, Informationselemente, Quizze und Übungen.

In der Entwicklung und Entstehung legte edupression.com den Fokus auf die neuesten Erkenntnisse der Depressionsforschung: „Unsere Plattform stützt sich ausnahmslos auf wissenschaftlich-medizinisch fundierte Erkenntnisse und wird in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung, insbesondere der MedUni Wien, stetig weiterentwickelt“, so Amann. Besonders Professor Lukas Pezawas, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin an der MedUni Wien, war an der Entwicklung von edupression.com maßgeblich beteiligt.

Das Selbsthilfe-Portal stellt eine vollständig evidenzbasierte Depressionsbehandlung dar, die sowohl in der Behandlung als auch in der Prävention von Depressionen Anwendung findet. Einzigartig ist das Programm in seiner Vielfalt: „Mit der Fülle unseres Angebots bieten wir die weltweit umfangreichste Plattform für Psychoedukation an“, betont der Geschäftsführer. Das Angebot ist rund um den Globus verfügbar und kann sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch genutzt werden.

Anders als bisher entwickelte Hilfsprogramme für psychische Krankheiten vermittelt edupression.com keine psychologischen Dienstleistungen, sondern setzt auf das Konzept der Psychoedukation. Dabei wird Patienten umfangreiches Wissen zum Thema Depressionen gelehrt, wodurch sie schlussendlich zu Experten rund um die eigene Krankheit werden sollen. Amann: „Dadurch wird die Motivation der Patienten erhöht, und gleichzeitig können Muster frühzeitig erkannt sowie Verhaltensänderungen eingeleitet werden.“ Ziel ist es, praktische Erkenntnisse zu vermitteln, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen und Rückfälle zu verhindern. Vorweg hilft das Stimmungsdiagramm dabei, Krankheitszusammenhänge und Episoden frühzeitig zu erkennen und ein optimales Behandlungsergebnis zu erzielen. In der Regel rechnet Amann bereits innerhalb von drei Monaten mit positiven Ergebnissen der Behandlung.

Die Nutzung von edupression.com ist sowohl alleine als auch im Zuge der Behandlung durch einen Therapeuten möglich: „Es besteht die Möglichkeit, seinen Therapeuten auf die Plattform einzuladen und die Inhalte gemeinsam zu nutzen. Wir möchten die herkömmlichen Behandlungsmethoden nicht ersetzen, sondern ergänzen“, so der Geschäftsführer.

Psychische Erkrankungen sind nicht nur für Betroffene belastend, auch die wirtschaftlichen Folgen sind enorm: Laut einer Schätzung kosteten Depressionen die EU noch vor dem Aufkommen von Corona mehr als vier Prozent des BIP, also über 600 Milliarden Euro. „Aufgrund der psychischen Folgen der Pandemie steigen diese Ausgaben noch einmal erheblich an“, unterstreicht Amann. Und: „Durch eine bessere Behandlung und Betreuung depressiver Menschen können diese Kosten künftig deutlich reduziert werden.“