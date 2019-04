Die Schachtel, Lade oder Mappe, die bisher Rechnungen und Garantiescheine beherbergte, ist abgelöst: Die App „warrify“ von den Klosterneuburger Gründern Matthias Pichler und Enzo Duit sammelt alle wichtigen Scheine digital – langes Suchen war einmal.

Die Erfolgsgeschichte des Start-ups begann am Campus Krems. Als Uni-Projekt schrieb „warrify“ seine ersten Kapitel – Siege bei verschiedenen Start-up-Wettbewerben und Fortbildung im Silicon Valley folgten. Nächste Woche haben die beiden Klosterneuburger mit ihrer Erfindung den wohl bisher größten Auftritt: bei der Puls4-Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“.

„Digitale Schnittstelle“ mit der App „warrify“

Pichler und Duit buhlen am Dienstag, 9. April, ab 20.15 Uhr im TV um die Gunst der Investoren. Mit dem Auftritt im Hauptabendprogramm hoffen die Gründer auch, neue Nutzer zu überzeugen. „Unsere Vision ist es, einen rechnungslosen Garantieanspruch über eine digitale Schnittstelle zu erstellen“, erklären die Erfinder. Mit nur einem Klick kann man Garantien in Anspruch nehmen, Zusatzgarantien abschließen und Produkte auf Willhaben oder Shpock weiterverkaufen.

Noch feilt das Duo aus der Babenbergerstadt an den letzten Verbesserungen: „Wir sind auf jeden Klosterneuburger angewiesen, der das unterstützt und ,warrify‘ installiert, verwendet und meldet, was noch nicht so funktioniert wie gewünscht.“ Die Applikation steht im Google Play Store und im App Store zum Download bereit.

„2 Minuten 2 Millionen“, Dienstag, 9. April, 20.15 Uhr auf Puls4