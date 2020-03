Jetzt will sie es ganz genau wissen: Erstmals in der Geschichte der SPÖ können ihre Mitglieder auch über den Parteivorsitz mitentscheiden. Rund 160.000 sind es, die über das politische Schicksal der SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner entscheiden werden.

Die Kernfrage – unter einigen, den zukünftigen Weg der Partei betreffenden Fragen – ist: „Soll Pamela Rendi-Wagner Bundesparteivorsitzende bleiben, um für diese wichtigen Themen gemeinsam mit allen in der Partei zu kämpfen?“ Die Umfrage läuft von 4. März bis 2. April. Die Ergebnisse werden am 25. April bei einem Zukunftskongress präsentiert.

Mit welche Themen sich die SPÖ in Zukunft beschäftigen wird, und vor allem unter welcher Führung, soll also die Parteibasis mit einem Ja oder Nein entscheiden. Wie steht nun die Parteibasis in Klosterneuburg dazu? Die NÖN fragte den Vorsitzenden und den Fraktionschef der SPÖ Klosterneuburg.

Hornstein Der neue Vorsitzende der SP Klosterneuburg, Michael Wieshaider.

„Ich verstehe Pamela Randi-Wagner, dass sie in einer Situation, in der permanent gegen ihre Person Querschüsse kommen, die Vertrauensfrage stellt. Ob allerdings der Zeitpunkt gut gewählt war, sei dahingestellt“, fragt sich Fraktionschef Karl Schmid, denn jetzt wäre für die SPÖ der Zeitpunkt gekommen, wieder neuen Fuß zu fassen. Im Gegensatz dazu würde die Vorsitzende sich selbst mit dieser Umfrage blockieren und einen medialen Sturm entfachen.

Der augenscheinliche Niedergang der SPÖ sei mit der Flüchtlingswelle 2015 gestartet worden. „Da hat sich die SPÖ ihre Themen durch ihre Gutherzigkeit und die Angst, in die Nähe des rechten Ecks gestellt zu werden, nehmen lassen“, so der neue Vorsitzende der Klosterneuburger SPÖ, Michael Wieshaider, der in Sachen Vertrauen in der eigenen Fraktion in der jüngsten Vergangenheit zu kämpfen hatte.

„Die tollen Errungenschaften der Sozialdemokratie haben den Wohlstand gebracht. Die, die diesen Wohlstand erreicht haben, haben Angst, ihn wieder zu verlieren"

Nach Karl Schmid gibt es aber auch grundsätzlich beim Wähler Tendenzen, gute politische Arbeit nicht mehr zu belohnen: „Mit Emotionen und Hetze werden Wahlen gewonnen.“ Das sehe man auch in der Kommunalpolitik, zum Beispiel bei den Grünen. Schmid: „Die tollen Errungenschaften der Sozialdemokratie haben den Wohlstand gebracht. Die, die diesen Wohlstand erreicht haben, haben Angst, ihn wieder zu verlieren. Deswegen werden nur mehr Hetzer und Emotionalisierer gewählt.“ Und Wieshaider: „Die Sozialdemokratie hätte die Aufgabe, der Bevölkerung die Gewissheit zu geben, dass sie für die Bevölkerung da ist, um den Wohlstand zu erhalten.“ Der Vorsitzende Wieshaider hat bei der Mitgliederbefragung noch nicht mitgemacht, sehr wohl aber Fraktionschef Karl Schmid: „Ich habe mich gegen Rendi-Wagner entschieden. Nicht weil ich sie nicht will, sondern weil ich ihre Führungsschwäche erkenne.“

Als Alternative führen beide Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an: „Er hat in der Führungsarbeit für die SPÖ alles richtig gemacht.“