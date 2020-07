Die 56-Jährige war kurz vor 12.30 Uhr auf der Hölzlgasse, der Bundesstraße 14, unterwegs gewesen. Der 23-Jährige kam über die Josef-Brenner-Gasse zur Kreuzung. "Offenbar hatte der Pkw-Lenker die am Fahrrad herannahende Frau übersehen und übersetzte den Kreuzungsbereich geradeaus in Fahrtrichtung Albrechtstraße. Dadurch wurde die Fahrradlenkerin vom Fahrzeug erfasst und erlitt in Folge dessen tödliche Verletzungen", so die Polizei.