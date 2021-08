„Was lange währt, wird endlich gut“. Unter diesem Motto sehen wohl die Protagonisten den endlich vollzogenen Lückenschluss des Radwegs bei der Agnesbrücke. Was den Radfahrern und Fußgängern ein sicheres Überqueren der Kreuzung bei der Agnesbrücke ermöglicht, ist für andere eine unnötige Geldverschwendung und eine weitere Versiegelung des Bodens. Wie für FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko: „Die Grünen und die PUK verursachen für den unnötigen Radweganschluss bei der Agnesbrücke nicht nur etwa 200.000 Euro Kosten, sondern lassen auch die wegen ihrer Tisch-Bank-Kombination beliebte Grünfläche vor der Raiffeisenbank vernichten.“

Angesichts der Neugestaltung des Platzes vor der Raiffeisenbank sieht Pitschko seine schlimmsten Befürchtungen übertroffen: „Von der gefälligen und beliebten Grüninsel bleibt nur mehr ein Fleckerl, das künftig vielleicht als Hundeklo dienen kann. Der Rest ist verbetoniert und dient als Parkplatz für zwei PKW. Wegen des Radweges bleibt der Autobus bei der Haltestelle auf der Fahrbahn stehen, was einen Verkehrsstau begünstigt. Für diesen Humbug müssen die Steuerzahler etwa 200.000 Euro bezahlen.“

„Von der beliebten Grüninsel bleibt nur mehr ein Fleckerl, das vielleicht als Hundeklo dienen kann.“ Josef Pitschko, FPÖ-Stadtrat

Der freiheitliche Stadtrat findet für die Zustimmung der ÖVP-NEOS Koalition zu diesem, seiner Meinung nach unsinnigen Projekt kein Verständnis: „Ich kann nachvollziehen, dass PUK und Grüne den Krakeelern von der Radlobby politische Geschenke auf Kosten der Steuerzahler machen wollen. Aber die ÖVP und ihr NEOS-Beiwagerl muss bei der Zustimmung zu diesem teuren Unsinn entweder der Teufel geritten haben oder sie sind der irrigen Meinung, dass sie bei der nächsten Wahl ein paar Stimmen von einem Häufchen Radlobbyisten ergattern können.“ Und Pitschko abschließend: „Vielleicht erkennen die weniger einfältigen Klosterneuburger Speckgürtelgrünen jetzt, dass ihre Stimme für die Grünen oder die PUK nicht auch eine Stimme gegen Bodenversiegelung und für den Umweltschutz ist.“

„Der Radweg ist lange überfällig und schafft für mehrere hundert Klosterneuburger eine Anbindung ans Radwegenetz. Vor allem in Hinblick auf die Entwicklung des Weilguni-Areals ist es besonders wichtig und vorausschauend“, kontert Verkehrstadtrat Johannes Kehrer (PUK).

Zwei Parkplätze als Bedingung der Anrainer

Es bleibe weiterhin ein Stück Grünfläche erhalten, und die Gestaltung des Platzes und des Radweges sei mit allen betroffenen Wirtschaftstreibenden abgestimmt worden. Kehrer: „Die Erhaltung der zwei Parkplätze war eine Bedingung. Die Anbindung an das Radwegenetz hat in Zukunft so einen großen Nutzen, dass auch verschmerzbar ist, dass eine kleine Grünfläche noch kleiner wird.“

In der Gemeinderatsitzung habe die FPÖ nicht einmal gegen den Radweg gestimmt, sonder sich nur enthalten. Kehrer: „Das interpretiere ich so, dass selbst die FPÖ erkennt, dass es den Radwegeausbau am Weg zur klimafreundlichen Mobilität braucht.“