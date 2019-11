Es sei unfassbar, wie die Grünen „mit falschen Zahlen die Bevölkerung informieren und wissentlich in die Welt hinausposaunen.“ Das sagte vor fast einem Jahr Vizebürgermeister Roland Honeder in der NÖN auf den Vorwurf des Grünen Stadtrats Sepp Wimmer, der nach Blick auf das damalige Budget vermutete, dass die Übersiedelung des Rathauses in das alte BH-Gebäude zusätzliche vier Millionen kosten wird. Jetzt sollen in der nächsten Gemeinderatssitzung rund 6,5 Millionen für Adaptierung und Sanierung des alten BH-Gebäudes beschlossen werden.

Ein Nullsummenspiel sollte es laut ÖVP werden. Der Ankauf des Gebäudes würde genauso viel kosten wie die Sanierung des alten Rathauses. Deswegen entschloss man sich für den Ankauf, um den Vorteil eines modernen Gebäudes für das Rathaus zu nützen.

„Leider ist wieder einmal festzuhalten, dass die Grünen hier mit Halbwahrheiten arbeiten.“Roland Honeder, Vizebürgermeister (ÖVP)

Und so sah die ÖVP-Rechnung in Zahlen aus: 6 Millionen für den Ankauf des BH-Gebäudes, 2 Millionen für die Adaptierung. Eine Sanierung des alten Rathauses hätte laut Kostenschätzungen ebenfalls 8 Millionen gekostet.

Nun liegen allerdings die echten Zahlen auf dem Tisch: Adaptierungskosten des BH-Gebäudes von 6,5 Millionen Euro, also um 4,5 Millionen mehr, als noch vor einem Jahr gerechnet wurde. „Und das ist noch nicht die Endabrechnung. Die ÖVP hat mit dem BH Gebäude kein modernes, sondern ein in die Jahre gekommenes sanierungsbedürftiges Gebäude gekauft, dessen Adaptierungs- und Sanierungskosten mit rund 6,5 Millionen höher sind als der Ankaufspreis von 6 Millionen Euro“, so Stadtrat Sepp Wimmer, der sich mit seinen Prophezeiungen nun bestätigt fühlt.

Und weiter: „Als wir Grüne bereits 2018 darauf hinwiesen, dass die Gesamtkosten für das BH-Gebäude als neues Rathaus knapp zwölf Millionen betragen würden, belehrte uns ÖVP-Vizebürgermeister Honeder, wir sollten lesen lernen. Inzwischen scheint Honeder aber selbst die Hauptrolle in diesem ‚Klosterneuburger Hinterholz-8‘-Millionendebakel sicher zu sein.“

„Mit dem BH-Gebäude wurde ein zum damaligen Zeitpunkt etwa 20 Jahre altes Gebäude für einen Preis von rund 5,9 Millionen angekauft. Der Wert dieser Immobilie ist seit dem Ankauf definitiv gestiegen, da Immobilien dieser Art und in dieser Lage sonst in Klosterneuburg nicht zu bekommen sind und es seit dem Ankauf in der ganzen Stadt Grundpreissteigerungen gegeben hat. Somit wurde durch den Ankauf ein Wert für die Stadtgemeinde geschaffen“, verteidigt Vizebürgermeister Roland Honeder (VP) zumindest den Ankauf des alten BH-Gebäudes. Durch Vermietungen von Teilen der angekauften Liegenschaft sei für die Stadt mittlerweile auch schon ein sechsstelliger Betrag verdient worden, es wären auch weiterhin Mieteinnahmen für die Stadt zu erwarten.

Da man die angekaufte Liegenschaft grundsätzlich als eine gute Investition betrachte, sind jeweils die verschiedenen Adaptierungskosten miteinander zu vergleichen. Hier stünden grobe Kostenschätzungen für das Rathaus alt mit 8 bis 12 Millionen – vor Berücksichtigung von Denkmalschutzmaßnahmen und ohne Berücksichtigung der Steigerung des Baukostenindexes – im Raum, im Vergleich zu Adaptierungskosten von 6,5 Millionen, die unter anderem Positionen enthalten, die an jedem Standort anfallen würden (Hardwareanschaffungen, neue Inneneinrichtung). Honeder: „Leider ist wieder einmal festzuhalten, dass die Grünen hier mit Halbwahrheiten arbeiten. Wenn Sepp Wimmer Gründe für die Preise des Projektes hinterfragen möchte, soll er dies bei der zuständigen Grünen-Kollegin der Stadträtin für Hochbau, die in ihrem Ausschuss die gefassten Gemeinderatsbeschlüsse umsetzt, nachfragen. Etwaige Preissteigerungen sollen bitte die Grünen unter sich klären.“