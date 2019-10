Ab 1. November darf in Lokalen nicht mehr geraucht werden. Und das ohne Ausnahme, denn der Verfassungsgerichtshof lehnte am Mittwoch die Behandlung eines Antrags der sogenannten Nachtgastronomie in Sachen Rauchverbot ab.

Christoph Hornstein Aus mit dem blauen Dunst

Damit geht eine schier unendlich scheinende Odyssee mit dem Inkrafttreten des absoluten Rauchverbots zu Ende. Schon 2009 hatten Gastronomiebetriebe in Österreich mit einer Fläche ab 50 Quadratmetern die Wahl, einen Raucherbereich zu schaffen oder ein komplettes Rauchverbot zu verhängen. Unter 50 Quadratmetern entschied der Wirt darüber. Die sogenannte „Österreichische Lösung“ hielt nicht sehr lange.

2015 beschloss der Nationalrat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen das allgemeine Gastro-Rauchverbot – aber erst mit Wirkung 2018, zum Unmut vieler Gastronomen, die ihre Lokale schon umgebaut hatten. Mit der nächsten Regierung – Türkis/Blau – änderte sich der Fahrplan abermals, denn eine der Bedingungen der FPÖ bei den Koalitionsverhandlungen war die Beibehaltung der Übergangslösung. Also kein allgemeines Rauchverbot in den Lokalen. Danach kam es zum Volksbegehren: Das „+Don’t smoke“-Volksbegehren für die Beibehaltung des Rauchverbots wurde von 881.569 Österreichern unterzeichnet.

Die „Ibiza-Affäre“ und das damit verbundene Aus für die FPÖ und später auch für Bundeskanzler Sebastian Kurz bescherten den Österreichern eine Übergangsregierung mit Experten. Gegen die Stimmen der FPÖ wurde wiederum ein absolutes Rauchverbot beschlossen. Stichtag: 1. November.

Das Hauptargument der FPÖ gegen ein Rauchverbot in den Lokalen war immer ein befürchtetes Wirtshaussterben in der Gastronomie. Aber auch die Trafikanten befürchten einen Umsatzeinbruch.

„Jede Zigarette, die nicht geraucht wird, wird uns Umsatz kosten“, sagte deren Obmann Josef Prirschl. Seiner Schätzung nach wird der Umsatz um drei bis fünf Prozent schrumpfen: „Wie oft gehen die Menschen wirklich vors Lokal, um zu rauchen? Dadurch wird sicher weniger geraucht.“ Viele Trafiken seien am Limit, ein Drittel in ihrer Existenz gefährdet.

Das Raucherlokal Nummer eins ist die „Stehzeit“ in der Leopoldstraße. Für die Inhaberin Roswitha Fröschl brechen düstere Zeiten heran: „Viele meiner Gäste haben mir angedroht, zwar zu kommen, aber wegen des Rauchverbots nicht lange zu bleiben.“ 99 Prozent der Gäste in der „Stehzeit“ sind Raucher.

Fröschl: „Ich kann sie doch nicht alle vor die Tür schicken, denn das wird wieder vielen anderen nicht passen. Auf jeden Fall rechne ich mit starken Umsatzeinbußen.“ Sie kann allerdings nur abwarten, wie sich die Dinge entwickeln: „Es wird sich weisen, ob sich mein Geschäft überhaupt noch auszahlt. Für mein Personal muss ich ein Raucherkammerl einrichten, aber bei der Arbeit muss ich sie vor den Rauchern schützen. Das ist alles sehr eigenartig.“

Ein Klosterneuburger Trafikant mit leib und Seele ist Fritz Oreskovic. Sein Geschäft ist auch in der Leopoldstraße, nahe der BH-Ausßenstelle. „Schon mit der Schließung der Bezirkshauptmannschaft Wien Umgebung musste ich Umsatzeinbußen verzeichnen. Da gab es noch 240 Mitarbeiter, die bei mir eingekauft haben, jetzt sind es nur mehr zwölf, was mir ein Umsatzminus von rund 30 Prozent einbrachte“, so Oreskovic. Existenzbedrohlich sieht der Trafikant das nunmehrige Rauchverbot aber nicht: „Das Verbot hält jetzt sicher, weil die FPÖ sehr wahrscheinlich nicht in der Regierung ist. Die Wirte werden nicht mehr so viel Zigaretten einkaufen, und das Rauchverbot wird sich natürlich auf den Umsatz auswirken. Man kann nur abwarten, was passiert. Genaueres werde ich aber bald wissen“, so Oreskovic.