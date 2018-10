Auf den Kadaver eines Rehes stieß ein Wanderer in Kritzendorf. Er benachrichtigte sofort die Polizei, die wiederum die Jagdleitung verständigte. Jagdaufseher Manfred Unger: „Es war ein Wolf.“

Freitag, 12. Oktober, gegen 10 Uhr schrillte das Telefon im Polizeikommissariat. Ein Fußgänger meldete einen grausigen Fund: Ein totes Reh lag Ende der Kierlingerstraße in der Wiese. Seine Kehle war durchgebissen. Der Jagdleiter von Kritzendorf und sein Jagdaufseher Manfred Unger machten sich auf den Weg, um den Kadaver sicherzustellen.

Für Jagdaufseher Unger steht fest, dass ein Wolf das Reh getötet hat: „Vom Bild des Kadavers her, kann es kein Hund gewesen sein. Ein Hund tötet nicht durch einen Biss in die Kehle.“ Ein Fuchs war es schon gar nicht. Unger: „Gegen ein Reh hat ein Fuchs keine Chance. Er schnappt sich höchstens ein unbeaufsichtigtes Kitz.“

Unger legt aber darauf Wert, Wölfe nicht zu verteufeln: „Wie wir wissen, sind Wölfe keine bösartigen Geschöpfe, sondern Raubtiere, deren Bedürfnis es ist zu überleben. In der Kulturlandschaft, die wir rund um Wien pflegen, und mit der Bevölkerungsdichte und Zersiedelung haben wir aber dem Tier seine Möglichkeit für ein stressfreies Miteinander genommen.“ Ein Raubtier in der Größe eines Wolfes würde ein Habitat für seine Bedürfnisse benötigen. Diese Tiere würden immer und ständig mit dem Menschen konfrontiert werden.

Dass der Mensch für ihn keine Gefahr darstellt, erkenne dieses intelligente und aufmerksame Tier sehr schnell. Rehe, die mit dem Raubtier Wolf konfrontiert werden, würden sich mehr in die Wohngebiete der Menschen zurückziehen, da sie dort auch Schutz suchten. Unger: „Somit zieht auch der Wolf in unseren Lebensbereich ein. Schnell hat er erkannt, dass in unserer Nähe für ihn leichte Beute gemacht werden kann.“

Besonders Haustiere wie vor allem Hunde, Katzen, Kaninchen sind für den Wolf leichte und begehrte Beute. Die Landwirtschaft mit der Freihaltung der Nutztiere hat massive Probleme. Hirtenhunde kosten Geld in der Anschaffung und Erhaltung und dies müssen die Konsumenten dann bezahlen.

Unger appelliert: „Wir leben in einer Zeit, wo Information leicht zu bekommen ist, aber wir nutzen es nicht.“ So könnte man sich rund um Lausnitz - Perchern an der Neiße viele Informationen holen. Die Dörfer kennen die Probleme wo diese Tiere bei Tag in und um die Ortschaften ziehen. Selbst das Wandern mit Hund ziehe die Wölfe an, in der Hoffnung Beute zu machen.

Als Lösungsansatz der Problematik sieht Jagdaufseher Unger, die Population klein zu halten und das sollten diejenigen tun, die diese Wildtiere ausgesetzt haben. Unger: „Ein natürlicher Zuzug ist für mich nicht nachvollziehbar und von allgemeinem Interesse kann da ja wirklich keine Rede sein. Also warten wir, was Deutschland unternimmt. Das Entnehmen der Problemwölfe wird ganz sicher zu wenig sein.“