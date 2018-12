„Machen Sie einen Sonntagsspaziergang bis zum Ende des Reihergrabens hinauf und sehen Sie sich an, was dort gebaut wird“, lädt der Umweltstadtrat von Klosterneuburg Sepp Wimmer (Grüne) ein. Wo einst kleine Gartenhäuschen standen, wird jetzt großvolumig verbaut. Für Wimmer ist die Gesetzgebung daran schuld: „Die Bauherren nützen eine Gesetzeslücke in der NÖ Bauordnung aus.“

| NOEN

Steil, steiler am steilsten und hinauf, bis sie im Wald endet, so kann man die Gasse mit dem Namen Reihergraben beschreiben. Dort standen die letzten Jahrzehnte nur kleine Garten- und Wochenendhäuschen oder Hütten. Nun, wo viele der Besitzer alt geworden sind und sich nicht mehr den beschwerlichen steilen Weg hinauf antun wollen, verkaufen sie ihre Gründe.

„Da diese als Bauland mit zwei Wohneinheiten gewidmet sind, sind sie begehrt bei den Bauentwicklern, und die kaufen diese Gründe an“, glaubt Wimmer zu wissen. Dass bei zwei Wohneinheiten so riesengroß gebaut werden kann, läge an der NÖ Bauordnung. Nirgends sei nämlich festgelegt, wie groß ein Bau mit zwei Wohneinheiten sein dürfe. Wimmer: „Eine Wohneinheit kann also daher drei Küchen, drei Wohnzimmer, fünf Schlafzimmer, fünf Kinderzimmer und acht Nebenräume haben.“ Und natürlich würden die Großbauten wirtschaftlich einen Sinn für den Bauträger machen. „Eine Luxuswohnung ist eine größere Geldanlage als eine Substandardwohnung. Und das noch dazu mitten in der Natur“, so Wimmer, der Gegenmaßnahmen durch die Stadtgemeinde fordert: „Wir sollten schon die Kontrolle darüber haben, was in den sensiblen steilen Hanglagen zum Grünland gebaut wird.“

Die gut gemeinte Zwei-Wohneinheiten-Widmung nütze überhaupt nichts, wenn dort stattdessen Großbauten errichtet werden, die mit zwei Wohneinheiten nichts mehr gemeinsam hätten. „Wir müssen hier gegen diesen Bauwildwuchs am Rande der Natur rasch Maßnahmen ergreifen. Dies vor allem auch bei der Erarbeitung des neuen Stadtentwicklungsprogramms.“

Baugenehmigung aus dem Jahr 1975

„Leider setzt Stadtrat Wimmer wider besseren Wissens irreführende Infos in die Öffentlichkeit“, ist Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager verärgert. In der beschriebenen Gegend gebe es eine nur eingeschränkte Bebauungsmöglichkeit. Die Einreichung des Bauprojekts ginge aber bis auf das Jahr 1975 zurück. Schmuckenschlager: „Alle Maßnahmen, die ich in den letzten Jahren gesetzt habe, waren verbunden mit Baulandreduzierung. Daher erwarte ich mir, anstatt ständiger merkwürdiger Angriffe, Unterstützung.“