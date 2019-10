Wenn sich Nebelschwaden über die Liegewiesen des Strandbades legen, Wintervögel ihr Quartier einrichten und nur mehr ein paar Spaziergänger das Badeareal bevölkern – dann ist schon lange Badeschluss, und die Natur holt sich das beliebte Freizeitparadies zurück. Leider auch die Gebäude, denn das Restaurant im Strandbad hat schon bessere Zeiten gesehen. Es ist dringend sanierungsbedürftig, und die Wintersperre gibt Gelegenheit, darüber nachzudenken.

Viel ist schon in die Erhaltung des historischen Strandbades investiert worden, das Restaurant wurde dabei anscheinend vergessen. Pächter Franz Riedel will diesen Zustand nicht mehr länger hinnehmen. Besonders die Terrasse vor dem Lokal ist in einem erbärmlichen Zustand. „Wir haben schon so oft angefragt, wann denn hier saniert wird. Als Antwort bekomme ich immer nur, dass kein Geld dafür seitens der Gemeinde da ist“, so Riedel, dem es nun anscheinend reicht: „Zu mir kommen ja die Leute und beschweren sich über mich und den Zustand des Lokals.“

Der Beton aufgefroren, die Kanten der Stufen beschädigt, sogar das Gefälle neigt sich nicht vom Gebäude weg, sondern zu ihm hin. Auch das Geländer ist in einem katastrophal desolaten Zustand. „Ich trau mich gar nicht mehr kärchern, weil mir sonst der Beton um die Ohren fliegt“, schildert Riedel die dramatische Situation.

Ein weiterer Punkt des Anstoßes sind die Sitzmöbel der Terrasse. Zum Teil schwer vom Rost angegriffen, die Sitzflächen lösen sich vom Gestänge. „Ich habe“ – erzählt Pächter Riedel – „schon einmal die gesamten Möbel ausgetauscht, obwohl das laut Pachtvertrag die Sache der Stadtgemeinde ist. Jetzt mach ich das sicher kein zweites Mal mehr.“

Zu guter Letzt dringt jetzt auch noch Regenwasser von der Decke in das Innere des Restaurants. „Hier hat die Bäderverwaltung versprochen, Nachschau zu halten, woher das Wasser kommt“, sagt Riedel. Da er ein gutes Verhältnis mit der Bäderverwaltung habe, ist Riedel guter Dinge, dass sich der Schaden in nächster Zeit beheben lässt.

Generalsanierung ist längst fällig

Aber in Wirklichkeit bedarf es beim Restaurant des Strandbades einer umfassenden Generalsanierung, denn auch die WC-Anlage ist ein einem äußerst unappetitlichen Zustand. „Hier muss es so rasch wie nur möglich eine Generalsanierung geben. Ich habe auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen. Er hat gemeint, er wird schauen, dass er eine Lösung findet“, so der Vorsitzende der Klosterneuburger SPÖ, Andreas Mohl, der sich in der nächsten Zeit um das Strandbad-Restaurant kümmern will.

„Das Restaurant ist der Schandfleck des Strandbads“, so Mohl, „jetzt soll man endlich handeln und nicht immer nur vertrösten. Das Ganze gehört generalsaniert. Da muss man jetzt Geld in die Hand nehmen.“

Die NÖN sprach mit dem zuständigen Stadtrat Christoph Kaufmann (ÖVP). „Die Sanierung der Terrasse ist im Fokus für das nächste Jahr“, verspricht Kaufmann, der selbst auch dringenden Handlungsbedarf bei der Terrasse sieht. Und weiter: „Es ist völlig klar, dass wir das ehestens angehen müssen, aber auch die Pächter werden ihren Teil dazu beitragen müssen.“ Kaufmanns Ziel ist, hier eine gemeinsame Lösung zu finden. Bei der Stufenanlage wäre auch eine Rampe für Kinderwägen und Rollstühle vonnöten.

Was die Möbel betrifft, sieht Kaufmann die Sachlage allerdings etwas anders: „Ich weiß jetzt nicht genau, was im Pachtvertrag steht, aber dass sich der Verpächter um die Erhaltung der Möbel kümmern muss, ist mir neu.“

In nächster Zeit werden – laut Kaufmann – die nötigen Planungen gemacht, Kostenvoranschläge eingeholt und dann mit dem Pächter besprochen, was und wie etwas gemacht werden soll. „Dann werden wir sehen, wie viel Geld die Stadtgemeinde dafür aufwenden kann. Dass hier Handlungsbedarf gegeben ist, ist mir völlig klar.“

Laut Stadtrat Kaufmann wurde das Restaurant in den 90er Jahren das letzte Mal saniert. Seit einer Woche hat das Restaurant Wintersperre.