„Es tut uns sehr leid, dass jetzt eine Klage kommt und die Chance auf Gespräche daher gleich null ist. Naturkatastrophen lassen sich nur schlecht im Gerichtssaal verhandeln“, meinte Pressesprecher Florian Seidl vom Verbund Hydro Power AG, dem Betreiber des Kraftwerks Greifenstein, als im August 2014 Klage von der Stadtgemeinde eingereicht wurde. Er sollte recht behalten. Das Urteil ist jetzt da: Naturkatastrophe. Das Kraftwerk ist nicht verantwortlich.

Für die Mehrheit der Strombadbewohner in Kritzendorf ist das Kraftwerk Greifenstein schuld an der Schlammkatastrophe, die im Juni 2013 über das Erholungsgebiet hereinbrach. Schließlich gab es schon immer Hochwässer im Augebiet, allerdings noch nie derartige Schlammmassen. Ein Jahr später wurde Klage eingebracht. Streitwert: über eine halbe Million Euro. „Die Stadtgemeinde hat diesen Prozess gegen die Kraftwerksbetreiber angestrebt, um Klarheit zu erhalten. Aufgrund der hohen Kosten für die Beseitigung war es nötig, die Frage nach dem Verursacher klären zu lassen“, so Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager.

Nun herrscht Klarheit

Der Prozess ging für die Stadtgemeinde in erster Instanz verloren. Ziel war es, eine Entscheidungsgrundlage zu erhalten. Diese wurde nun durch das Gerichtsurteil verbreitert und liegt den Gemeinderäten vor. Schmuckenschlager: „Der Gemeinderat muss entscheiden, wie damit umgegangen wird. Entweder geht man in Berufung und erhofft eine Aufhebung des Urteils oder man akzeptiert den Richterspruch und vollzieht die entsprechenden Konsequenzen.“

Das soll eine Sondersitzung des Gemeinderats diese Woche noch entscheiden. Diese Konsequenzen wären natürlich für den Betrieb und die Instandhaltungsarbeiten im Strombad weitreichend. Entgegen anderer Kleingartensiedlungen ist nämlich die Stadtgemeinde Generalpächter des gesamten Strombad-Areals und daher auch für dessen Erhaltung verantwortlich. Und das ist eine Stange Geld. Rund 800.000 Euro musste die Stadtgemeinde 2013 für die Schlammbeseitigung berappen. Zum Zorn der Siedler hat sich daher 2013 die Stadtgemeinde Klosterneuburg einen Pachtrabatt – des Stifts als Grundeigentümer – von 50 Prozent in den eigenen Sack gesteckt und nicht an die einzelnen Siedler weitergegeben.

Gutachten für weiteren Instanzenweg?

„Für Rechtsanwälte und Gutachter gibt es nichts Schöneres als Rechtsstreitigkeiten zwischen Gebietskörperschaften beziehungsweise Körperschaften öffentlichen Rechts und privaten Gesellschaften. Für die Rechtsanwälte und Gutachter ist das eine Goldader“, hält Gemeinderat Peter Hofbauer offensichtlich nichts von einer Prozessführung mit dem Verbund, schon gar nichts von einem Berufungsverfahren. Je länger ein Prozess dauere, desto mehr gäbe es zu verdienen. Bezahlen müsse es der Steuerzahler.

Nun läge aber ein Gutachten vor, das einer Berufung große Chancen einräumt. „Das Gutachten klingt für einen Laien sehr plausibel. Ich bin aber überzeugt davon, dass der gleiche Gutachter durchaus auch imstande wäre, sein eigenes Gutachten zu zerpflücken“, so Hofbauer. Er bekrittelt eher die Duldung der Bautätigkeit im Hochwasserabflussgebiet: „Werden das Wasserrechtsgesetz, Bauordnung und Kleingartengesetz genau eingehalten und deren Einhaltung genau überwacht?“

„Die Überprüfung des Wasserrechts ist Kompetenz der Bezirksbehörde und nicht der Stadtgemeinde. Sollte Gemeinderat Hofbauer eine illegale Bebauung bekannt sein oder er eine solche vermuten, möge er diese bei der Baubehörde anzeigen“, so Schmuckenschlager. Für den Stadtchef sind Gutachten ein normaler Vorgang, um zu einer Entscheidung zu kommen: „Ich sah es als wichtige Aufgabe an, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Die Entscheidung, wie nun fortgefahren wird, muss der Gemeinderat als Gremium treffen.“