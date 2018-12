Finanzstadtrat Peter Mayer steht einmal im Jahr im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung, und zwar dann, wenn es heißt, den Budget-Voranschlag für das kommende Jahr zu präsentieren. Dieser fiel großteils positiv aus, denn schließlich plant die Stadt einen Schuldenabbau um 1,3 Millionen Euro.

Um im ordentlichen Haushalt ausgeglichen bilanzieren zu können, greift der Finanzstadtrat aber auf die Ausgleichsrücklage zurück. „Das muss man sich vorstellen wie ein Sparbuch. Wenn Geld benötigt wird, kann ich darauf zurückgreifen. Wichtig ist, dass wir darauf schauen, dass diese Rücklagen im Laufe des Jahres wieder aufgefüllt werden. Und das werden sie“, beruhigt Peter Mayer.

„Höhere Einnahmen werden unbedingt notwendig sein.“ Finanzstadtrat Peter Mayer

Der Voranschlag lag mehrere Wochen zur Einsicht für die Bevölkerung auf, dabei kam eine Stellungnahme. Und diese befasste sich mit der radikalen Kürzung im Radwege-Budget. Rund 5.000 Euro werden dafür im kommenden Jahr zur Verfügung stehen. Das rief natürlich die Grünen und die PUK (Plattform unser Klosterneuburg) in ihren Budgetreden auf den Plan. „Das sind 18 Cent für jeden Klosterneuburger. Das ist genausoviel Geld, wie 2019 beispielsweise für die Putzmittel für die Babenbergerhalle budgetiert sind“, ist Stadtrat Kehrer entrüstet. Es müssten nachhaltige Mobilitätsformen nicht gekürzt, sondern gefördert werden.

Sepp Wimmer bringt es auf den Punkt: „Das unterläuft die Bewegungen aller umweltinteressierten Bürger dieser Stadt.“ Gleichzeitig warnt der Grün-Politiker erneut vor der Ansiedelung des Umweltbundesamtes in Klosterneuburg: „Geld ist nicht alles. Auch wenn wir denken, wir hätten mit den neuen Kommunalsteuern das große Los gezogen. Straßen, Brücken und Kreisverkehre werden die Steuern auffressen.“

Doch gerade hier sieht Peter Mayer die große Chance für Klosterneuburg. „Für die Zukunft der Finanzplanung ist zu erkennen, dass höhere Einnahmen unbedingt notwendig sein werden. Ich denke dabei aber nicht an Gebührenerhöhungen“, sagt der Finanzstadtrat. Baurechtszins in der Höhe von 550.000 Euro Jahr würden bereits in die richtige Richtung zeigen. „Die Ansiedlung des Umweltbundesamtes ist ein weiteres wichtiges Beispiel“, so Mayer. Die sechs Millionen, die Klosterneuburg vorerst beisteuern müsste, sieht er als Investition, da jährlich rund 600.000 Euro an frischer Kommunalsteuer zu erwarten wären.

„Wenn Sie dafür Gebührengeld verwenden müssen, haben Sie schlecht gewirtschaftet.“ Josef Pitschko, Stadtrat (FPÖ)

Von FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko kommt ebenfalls Kritik. So hätte Klosterneuburg laufende Einnahmen von 70,8 Millionen Euro, 31,4 Millionen würden auf die gemeinschaftlichen Ertragsanteile durch den Bund entfallen. „Das Geld bekommen Sie dafür, dass Sie die Aufgaben, die Ihnen die Bundesverfassung als Gemeinde zuweist, auch erfüllen können. Dazu gehören auch Kindergarten und Volksschule“, erinnert Pitschko den Finanzstadtrat. Nun würden aber Überschüsse aus den Abfall-, Kanal- und Wassergebühren dazu benutzt, um etwaige Defizite abzudecken. „Wenn Sie das Gebührengeld dafür verwenden müssen, dann haben sie schlichtweg schlecht gewirtschaftet“, sagt Pitschko.

Dem widerspricht allerdings Stadtrat Karl Schmid von der SPÖ: „Die Umverteilung aus den verschiedenen Ressorts ist nicht verboten. Wie sonst könnte man Schulen, Kindergärten und soziale Anliegen finanzieren?“

„Die Richtung stimmt“ Walter Wirl, NEOS

Unterstützung für das Rechenwerk erhält die ÖVP/SPÖ-Stadtregierung von den NEOS. Walter Wirl überprüfte den wirtschaftlichen Zustand der Stadt über die Plattform offenerhaushalt.at. „Die Richtung stimmt“, sagte Wirl in seiner Rede, würde sich aber noch mehr Investitionen im Bereich Wirtschaft wünschen.

Kritik hagelte es auch von Peter Hofbauer (Liste Hofbauer), der sich in seiner Budgetrede einmal mehr auf sein Steckenpferd, das Thema „Happyland“, bezog. „Ich möchte nur wissen, wer für die Verschwendung, die bei der Sanierung des Happylands passiert ist, verantwortlich ist.“

Vizebürgermeister Roland Honeder verteidigte das Budget und hob vor allem den Beitrag zum Klimaschutz hervor. „Der ist nämlich laufend steigend. Und wir arbeiten laufend an

einer Verbesserung, im Gegensatz zu den Grünen, die diesen Bereich nur in ihren Budgetreden anführen“, so Honeder.

Finanzstadtrat Mayer kündigte dann seinen Rückzug aus der Politik an. „Ich werde im Sommer mein Mandat zur Verfügung stellen. Ich habe mir einen anderen Lebensplan zurecht gelegt“, sagt Mayer.

Voranschlag 2019

Ordentlicher Haushalt (Einnahmen & Ausgaben): 72,7 Mio. Euro.

Außerordentlicher Haushalt: 7,4 Mio. Euro.

Maastricht-Ergebnis: - 2, 1 Mio. Euro.

Voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2019: 59,6 Mio. Euro (- 1,3 Mio. Euro).

Tilgungen: 4.961.000 Euro.

Darlehensaufnahmen: 3.672.100 Euro.