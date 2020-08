Der Sommer ist die Zeit, in der die Politik Pause macht. Eine gute Gelegenheit, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick in die Zukunft zu werfen. Die NÖN traf sich dafür mit Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager an einem sonnigen Nachmittag im Donaurestaurant des Strombads Kritzendorf.

NÖN: Alles scheint hier an diesem wunderbaren Platz normal abzulaufen. Wir befinden uns aber durch Corona in einer Zeit der Unsicherheit und Sorgen...

Stefan Schmuckenschlager: Die erste Sorge gilt den Mitarbeitern, die größte sind die Einnahmenausfälle für die Stadt.

Wie hat die Stadt darauf reagiert?

So wie alle öffentlichen Stellen mussten wir plötzlich auf eine Situation reagieren, die noch nie da gewesen ist. Dabei haben wir gesehen, wie wichtig der Krisenstab der Stadtgemeinde ist und das Zusammenspiel aller Menschen in Klosterneuburg sowie die Rücksicht gegenüber stärker gefährdeten Kollegen. Jede Dienststelle musste und muss sich noch immer einer neuen Situation anpassen und gleichzeitig den Bürgern das bestmögliche Service bieten.

Ist das gelungen?

Das funktioniert sehr gut, und wir können stolz auf die Angestellten der Gemeinde sein. Die Einschränkungen im Parteienverkehr werden auch voll akzeptiert und deren Sinnhaftigkeit akzeptiert. In dieser Zeit müssen wir Klosterneuburger eben alle zusammenhalten. Ebenso bedanke ich mich ausdrücklich bei den Kolleginnen aus dem Gemeinderat. Bis auf eine einzige Ausnahme gab es unter allen Parteien einen vertrauensvollen Umgang.

Gab oder gibt es auch Coronafälle im Rathaus?

Die Gemeindeverwaltung umfasst ja nicht nur das Personal im Rathaus, sondern Betreuer in Schulen und Kindergärten, die Lehrer der Musikschule, alle Mitarbeiter des Wirtschaftshofes sowie die Bäder-, Kanal- und Wasserabteilung. Hinzu kommt das Happyland als ausgegliederter Betrieb und die Kulturabteilung, die besondere Einschränkungen erlebt. Das sind über 400 Menschen, und da stellt sich nicht die Frage, ob jemand infiziert wird, sondern was passiert, wenn? Neben Prävention muss man sofort die Kontaktkette erheben und durchbrechen. Dafür sind entsprechende Dienstanweisungen verordnet worden, und zum Glück ist kein Ausbruch zu beklagen.

Wie ist Ihre Familie in den letzten Wochen mit Corona umgegangen?

Nachdem meine Frau Andrea im Altersheim arbeitet, gab es für sie keine Freistellung, und mein Einsatz war im Rathaus natürlich auch gefragt. Entsprechend hatten wir somit eine wichtige Aufgabe zu lösen, die wir mit vielen Eltern gemeinsam hatten: Wie organisieren wir den Unterricht der Kinder zu Hause? Schließlich habe wir uns hier die Aufgabe geteilt und die Termine entsprechend umorganisiert. Diese Zeit haben wir als Familie und besonders unsere Kinder Clara und Theo gut gemeistert. Die weiteren Isolationsschritte sind zwar für ein Politikerleben außergewöhnlich, aber keinesfalls schwierig. Allerdings gehen mir die Begegnungen mit unseren Ältesten zu den besonderen Jubiläen schon ab.

Gehen wir zur Politik. Mit dem neuen Rathaus wird es wohl in nächster Zeit nichts werden...

Ja, dieses Opfer mussten wir angesichts der großen Einnahmeverluste aufbringen. Allerdings bedeutet die Immobilie der alten BH einen großen Wert für die Stadt. Aktuell erarbeitet die Fachabteilung ein passendes Nutzungskonzept. Die Sanierung des Rathauses werden wir aber für ein besseres Bürgerservice benötigen und in den nächsten Jahren einfach schrittweise realisieren.

Weitere Projekte, wie das Pionierviertel, scheinen derzeit auf Eis zu liegen...

Die Nachnutzung der Kaserne liegt nicht auf Eis, sondern muss behutsam in der Gemeinde mit den neu gewählten Mandataren abgestimmt werden. Schließlich ist es die größte Chance, den Baudruck in unserer Region zu entlasten und Bauland für die nächsten rund 20 Jahre zu sichern. Seit der Bund den Abzug des Bundesheeres beschlossen hatte, sind 14 Jahre vergangen. Da wird also nichts über das Knie gebrochen, und so werden wir auch jetzt die weitgehende Übereinstimmung des Gemeinderates als oberstes Ziel verfolgen. Wenn das erreicht ist, kann man Entscheidungen fixieren.

Klingt fast so, als würde die Politik in Klosterneuburg immer besonders lange brauchen?

Der Soziologe Max Weber sagte: „Politik ist das Bohren harter Bretter.“ Ein wahrer Satz. Wir haben scheinbar sehr oft besonders hartes Holz! Aber gleichzeitig gelangen wir vielfach mit Beharrlichkeit erfolgreich ans Ziel, wenn ich nur an die Verhandlungen über das eigene Autokennzeichen oder die Nachnutzung des Parkhotels denke.

Was sind die nächsten „harten Bretter“ in der Zukunft?

Da gibt’s genug. Darum bin ich froh, mit einem guten Team sicher und weiter für die Stadt arbeiten zu können. Die Aufgaben sind groß: Zukunft Weißer Hof, Ansiedelung Umweltbundesamt, Schiffsanlegestelle, Baustelle B14, Feuerwehrhaus Kritzendorf und vieles mehr. Allerdings haben wir in Summe eine vorteilhafte Dynamik, wenn ich nur an den Neubau der Altersheime, Neuübernahmen in der Gastronomie, das neue Postservice in Weidling oder die Ansiedelung der Bäckerei Mann denke.

Was sagen Sie zur Diskussion um HC Strache?

Selten hat sich jemand so bemüht, als Nichtklosterneuburger wahrgenommen zu werden (lacht). Ehrlich gesagt ist es aber im doppelten Sinne eine dumme Diskussion. Politisch bringt sie HC Strache einen medialen Aufwind, der den wahren Problemen Wiens nicht gerecht wird, und zweitens ist es eine private Frage wo und wie man lebt. In Klosterneuburg leben so viele Wiener, wie ganz Eggenburg Einwohner hat. Das ist auch nicht verwunderlich aufgrund der Vorteile unserer Lage. Wir sollten uns daher eher fragen, ob in unserer Region nicht eine Besteuerung für den Luxus eines Zweitwohnsitzes ökologisch gerecht wäre?