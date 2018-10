Um 3,55 Euro pro Menü essen Kinder in den Klosterneuburger Schulen und Kindergärten. Und das besonders gut. 45 Prozent Bio-Anteil, 65 Prozent aller Lebensmittel aus Österreich und dreimal die Woche fleischlos: Die Babenbergerstadt punktet im Greenpeace Essens-Check. Klosterneuburg wird in allen drei Kategorien mit der Bestnote – einem grünen Smiley – belohnt.

Die Studie bestätigt das Leitbild, das sich die Stadtgemeinde zum Ziel gesetzt hat. Schulstadträtin Maria-Theresia Eder: „Wir schauen darauf, dass wir Bio-Anteil dabei haben. Dafür zahlen wir auch die paar Cents mehr.“ Und: „Es kann nicht immer jedem Kind schmecken. Aber wir bemühen uns, eine möglichst große Vielfalt anzubieten.“

Ebenfalls am Speiseplan: ständige Optimierung. Eltern, Ernährungsberater, Direktoren und Kindergartenleiter geben Feedback. Und das wird von den Anbietern umgesetzt. Hauptlieferant ist die Catering-Firma „Gourmet“, Schulen werden teilweise vom Landesklinikum verköstigt. In der Albrechtstraße wird für Volksschüler, Langstöger-Mittelschüler und ASO-Kinder selbst gekocht.

Einzige Stadt mit drei grünen Smileys

Das „schmeckt“ auch Greenpeace. „Klosterneuburg ist die einzige der befragten Gemeinden, die in allen drei abgefragten Bereichen die Kriterien für die Bestbewertung erfüllt“, lobt die Umweltorganisation in ihrer 16-seitigen Studie. Im Zeitraum von Juni bis September 2018 wurden die Menüpläne von 25 Städten und Orten analysiert.

Und zwar mit einem Fragebogen, der per E-Mail verschickt wurde. „Wir haben die Gemeinden angeschrieben. Die meisten hatten die Informationen nicht gesammelt und mussten erst Zahlen erheben“, erklärt Greenpeace-Sprecherin Nora Holzmann die Erhebungsmethode.

Nach den schriftlichen Antworten rief Greenpeace bei den Gemeinden an. „Wir haben nachtelefoniert und in den meisten Fällen telefonisch mit dem Catering gesprochen“, erzählt Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace. Die Speisen wurden von der Umweltorganisation nicht verkostet – Theissing-Matei: „Wenn das Essen vor uns steht, können wir nicht eruieren, ob es Bio und regional ist.“

„Wir haben versucht, die Angaben auf Plausibilität zu überprüfen. Wenn uns jemand belügen wollen würde, hätte er das können. Aber das hoffe ich natürlich nicht.“

Mit der Studie schlägt Greenpeace medial Wellen und rückt so das Thema Schulessen in den Fokus. Theissing-Matei betont: „Es ist höchste Zeit, dass sich alle Bürgermeister ihrer enormen Verantwortung gegenüber den Kleinsten in unserer Gesellschaft bewusst werden und für besseres Essen sorgen.“