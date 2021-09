Mehr als 250 Taferlklassler und Vorschüler drücken dieses Semester die Schulbank. Noch genießen sie die letzten Ferientage – die Stadtgemeinde nutzt eben diese, um die Schulen für Kinder und Jugendliche auf Vordermann zu bringen. Im Sommer wurden zahlreiche Arbeiten erledigt und die Schulwegpläne überarbeitet.

Corona-bedingte Budgetkürzungen erlaubten nur die notwendigsten Neuanschaffungen. Wichtige Arbeiten wurden trotzdem durchgeführt, etwa die Sanierung der Turnsaal-Lüftung in der VS Albrechtstrasse, die Vorbereitung auf die Sanierung der Mittelschule Langstögergasse oder zahlreiche Neuerungen in den Kindergärten.

Im Fokus der Arbeiten liegt das Wohl der Kleinsten – weshalb die Stadtgemeinde die Schulwegpläne heuer komplett neu überarbeitet hat. Für jede einzelne der sechs Volksschulen wurden Gefahrenquellen und besondere Gegebenheiten hervorgehoben. Die Pläne zeigen den Eltern umweltfreundliche Alternativen zum Auto auf und den Kindern im Volksschulalter einen sicheren Schulweg zu Fuß.

Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder unterstreicht: „Gemeinschaftlich will die Stadtgemeinde mit den Schulen, der Exekutive und der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA die Schulwege sicherer machen. Daher werden alle Pläne neu überarbeitet, die Taferlklassler erhalten die Pläne auch als Folder mit auf den Weg.“ Für die VS Kierling und Kritzendorf läuft die Überarbeitung noch. Alle anderen sind bereits aktualisiert und online abrufbar ( www.klosterneuburg.at/schulen ).

Die Sicherheit ist nicht nur am Schulweg, sondern auch im Schulhaus ein Schwerpunkt. Covid-19-Hygienemaßnahmen, die vom Ministerium vorgegeben werden, sollen bestmögliche Gesundheit und Monitoring für die insgesamt 1.203 Pflichtschüler Klosterneuburgs garantieren.

Schülern wird Laptop zur Verfügung gestellt

Corona bringt auch ein positives Novum: Erstmals bekommen alle Schüler der 5. und 6. Schulstufe – also Erst- und Zweitklässler der Gymnasien und Mittelschulen – einen Laptop zur Verfügung gestellt. Eder: „Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung digitaler Schule mit einer harmonischen Kombination von moderner, digitaler Infrastruktur und inspirierender, zukunftsweisender Pädagogik und auch Bestätigung der vor drei Jahren in Klosterneuburg begonnen Initiative DigitalFit.“

Neuerungen in der Klosterneuburger Schullandschaft gibt es auch abseits der Pandemie: Andrea Blattl leitet ab diesem Semester die Volksschulen Kritzendorf und Weidling. Die beiden ersten Klassen der Mittelschulen – 37 Schüler sind angemeldet – werden im Schuljahr 21/22 am Standort Hermannstraße unterrichtet. Mittelfristig sollen die beiden Schulstandorte fusionieren und in die Langstögergasse ziehen. Das Schulhaus wird dafür modernisiert.