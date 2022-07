Sommerkindergarten: Grün-schwarzer Zwist um Betreuungskosten

Werbung

Je nach Einkommen der Eltern gewährt die Gemeinde eine Ermäßigung von zehn bis 50 Prozent für die Ferienbetreuung in Schulen und Kindergärten. Den Grünen geht dieser Zuschuss aber nicht weit genug: Sie wollen zusätzlich eine Geschwisterkind-Kostensenkung und Förderungen für belastete Familien, die derzeit über der Fördergrenze liegen.

Gemeinderätin Irene Edtmayer hält das derzeitige Modell für unfair: „Wir wollen für all jene finanziell belasteten Familien sprechen, deren Familieneinkommen bei insgesamt vielleicht 2.500 Euro oder 3.000 Euro netto liegt und für die diese Ferienbetreuung ohne Förderungsmöglichkeit eine große Herausforderung darstellt.“ Die Ferienbetreuung im Kindergarten kostet pro Woche und Kind mindestens 150 Euro, in der Volksschule sind es 190 Euro, rechnet Edtmayer vor.

Wir sind nicht familienfreundlich in Bezug auf die Kosten der Kinderbetreuung.“ irene edtmayer Gemeinderätin, Grüne

Und: „Ich kenne Familien, die die neun Wochen Ferien ohne Hilfe von Verwandten überbrücken müssen. Das sieht so aus, dass Mutter und Vater getrennt jeweils drei Wochen Urlaub machen, und die restlichen drei Wochen die Kinder in Kinderbetreuung geben müssen – was dann über 1.000 Euro ausmacht.“ Das Einkommen der Eltern liege hier knapp über der Förderungsgrenze. „Ein gemeinsamer Urlaub geht sich da sowieso nicht aus“, bedauert die Gemeinderätin.

Nicht nur eine Familie muss sich seine Kinder leisten können, auch Gemeinde, Land und Bund müssen sich Kinder leisten wollen, so Edtmayer: „Wir sind eine familienfreundiche Gemeinde. Aber wir sind nicht familienfreundlich in Bezug auf die Kosten der Kinderbetreuung für die Familien. Ein Vergleich: In St. Pölten kostet ein Kind die erste Woche 50 Euro, weitere Wochen 25 Euro. Ebenso in Wien: 50 Euro pro Kind, Geschwisterkind 25 Euro.“ Einen Rabatt für Geschwisterkinder haben die Grünen auch für Klosterneuburg angestrebt – mit einem Antrag diesbezüglich sind sie im Gemeinderat aber gescheitert.

Gemeinderätin Irene Edtmayer (Grüne): „Wir wollen für all jene finanziell belasteten Familien sprechen, deren Familieneinkommen bei insgesamt vielleicht 2.500 Euro oder 3.000 Euro netto liegt.“ Foto: Grüne

Hat Klosterneuburg ein Betreuungsproblem? Familienstadträtin Maria Theresia Eder widerspricht: „Die Kritik der Grünen ist insofern nicht richtig, da die öffentlichen Kindergärten in den ersten und letzten drei Wochen der Ferien (erste bis dritte und siebte bis neunte Woche) im Normalbetrieb geöffnet sind, sodass hier keine Mehrkosten entstehen.“ Sie, Eder, sei froh, „dass wir in den drei Wochen unbetreuter Kinderzeit (vierte bis sechste Ferienwoche) überhaupt einen Sommerkindergarten anbieten können.“

Bereits im Frühling wird abgefragt, ob Eltern Bedarf am Sommerkindergarten haben. Der halte sich aber in Grenzen. Eder bilanziert: „In diesen drei Wochen haben wir in der vierten Woche 32, in der fünften Woche 25 und in der sechsten Woche 33 Anmeldungen von insgesamt 900 Kindergartenkindern. Für diese Kinder fallen maximal Kosten von 150 Euro inklusive Essen pro Woche an.“

Für den Sommerkindergarten gibt es – wie auch für den Normalbetrieb – eine einkommensabhängig gestaffelte Ermäßigung von bis zu 50 Prozent. Das Nettofamilieneinkommen hierfür kann, da es ohne Familienbeihilfe berechnet wird, auch höher als 3.000 Euro sein. Eine weitere Erleichterung bringt der Ferienbetreuungscheck, sozial gestaffelt mit bis zu 50 Euro pro Woche. Bei Bedarf hilft auch der Sozialfonds der Stadt aus.

Im Ausschuss sei das Thema ausführlich besprochen worden – die Kritik der Grünen kann Eder daher nicht nachvollziehen. Abschließend versichert sie: „Für sozial schwache Familien stehe ich als Stadträtin jederzeit gerne persönlich als Ansprechpartnerin zur Verfügung, um mich für eine direkte Lösung bei finanziellen Engpässen zu bemühen. Ich wünsche allen Kindern und Eltern einen schönen Sommer.“

