In den letzten Wochen zeichnete sich immer deutlicher ab, dass sich der Sozialmarkt „Soogut“ (ehemals SOMA) aus Klosterneuburg zurückzieht. 300 registrierte Kunden mit geringem Einkommen und viele freiwillige Helfer hoffen nun auf den Fortbestand. Als Retter springt das Rote Kreuz Klosterneuburg ein und eröffnet ab Anfang Jänner den sogenannten „SOZIAL.Laden“. Wesentliche Kooperationspartner wurden mit den Lions Babenberg und der Stadtgemeine Klosterneuburg gefunden.

Soogut“ zieht sich mit Jahresende aus Klosterneuburg zurück

Mitte August fand die entscheidende Sitzung im Rathaus statt. „Soogut“ zieht sich mit Jahresende aus Klosterneuburg zurück. Die Lions und die Stadtgemeinde, als wesentliche Projektbegleiter des SOMA-Konzeptes, suchten akut einen professionellen Partner, um das Projekt am Laufen zu halten. „Es gibt auch bei uns in Klosterneuburg die versteckte Armut. Mehr als 300 Menschen benötigen Unterstützung und gleichzeitig werden Lebensmittel sinnvoll verwertet“, so Heinz Goldemund von den Lions.

Fündig wurde man dann beim Roten Kreuz. „Wir sind da, um zu helfen. Aus Liebe zum Menschen“, so Thomas Wordie als Bezirksstellenleiter und Geschäftsführer Christian Gröschl ergänzt: „Wir sind Profis in vielen Leistungsbereichen und sind gewohnt, jeden Cent zweimal umzudrehen, bevor wir ihn ausgeben.“

Details zu neuem Markt noch in Ausarbeitung

Die Vorbereitungen sind zum größten Teil bereits abgeschlossen. „Wir können mit Jänner starten – im Bedarfsfall auch früher“, so Wordie. Ein Problem gibt es allerdings noch,

der aktuelle Standort wird von der EVN benötigt, es muss also ein neuer Platz gefunden werden. Im Laufe des nächsten Jahres wird aber an einer großen Gesamtlösung gearbeitet. Dazu wird eine Halle angemietet, in der der SOZIAL.Laden untergebracht werden wird.

„Wir sind froh, dass wir einen langjährigen Partner in sozialen Fragen für den neuen SOZIAL.Laden gewinnen konnten“, erklären Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager und Stefan Mann, Leiter des Sozialausschusses unisono: „Die Unterstützung der Gemeinde ist vorhanden, vor allem ist das Projekt langfristig ausgelegt und damit für Jahre gesichert.“