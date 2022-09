Speakers Corner: Ein Modell macht Schule

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Es war im Oktober 2020, als der Vorschlag der NEOS im Klosterneuburger Gemeinderat angenommen wurde. Der „Speakers Corner“ wurde reformiert. Nun soll auch im Klagenfurter Gemeinderat das Klosterneuburger Bürgerbeteiligungsmodell zur Anwendung kommen. „Ein weiterer Beweis, dass dieses Modell erfolgreich ist“, ist sich NEOS-Chef Clemens Ableidinger sicher.

Seit 2010 kann jeder Bürger im Rahmen des sogenannten „Speakers Corner“ sein Anliegen im Gemeinderat kundtun. Bis dahin lag das Rederecht ausschließlich bei den Mandataren. Das war den NEOS, die sich die Verbesserung der politischen Bürgerbeteiligung ins Programm geschrieben haben, zu wenig. 2020 wurde unter Federführung des Verwaltungsstadtrates Clemens Ableidinger (NEOS) das bis dahin einmalige Bürgerbeteiligungsmodell deutlich erweitert.

Bürger sind nunmehr nicht nur Vortragende, sondern können in der Sitzung und – nach Zustimmung des Vorsitzenden – in Ausschüssen mit den Gemeinde- und Stadträten in einen Dialog eintreten. „Wir müssen alles dafür unternehmen, dass das Interesse an der Politik, zumindest in unserer unmittelbaren Umgebung, nicht ganz verebbt“, so Stadtrat Ableidinger im heurigen Sommergespräch. Daher sei die Integration der Bürger in die Lokalpolitik oberste Prämisse.

Unser Speakers Corner entwickelt sich zu einem richtigen Exportschlager.“ Clemens Ableidinger Stadtrat, NEOS

Die NEOS erarbeiteten das neue Konzept aus und es wurde beschlossen. „Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen“, zitiert Verwaltungsstadtrat Clemens Ableidinger den Autor Max Frisch und zeigt sich über den einstimmig gefassten Beschluss zur Reform des beliebten „Speakers Corner“ im Gemeinderat sehr glücklich.

Exportschlager Modell Klosterneuburg

Bereits 2020 wurde die Gemeinde Hart bei Graz auf das Modell aufmerksam und beschloss noch im selben Jahr die Umsetzung. Nun soll mit der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt die zweite Gemeinde auf diese Form der Bürgerbeteiligung setzen, zumindest wenn es nach dem Klagenfurter NEOS-Gemeinderat Janos Juvan geht.

„Unser Speakers Corner entwickelt sich zu einem richtigen Exportschlager,“ freut sich NEOS-Stadtrat Clemens Ableidinger und ergänzt „Die Menschen fordern heute zurecht mehr von der Politik ein. Ich kann unser Bürgerbeteiligungsmodell allen Gemeinden empfehlen, die die oft empfundene Distanz zwischen Bürgern und Politik überwinden wollen“, macht Ableidinger weiter Werbung für das neue Modell.

