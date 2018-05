„Ich dachte zuerst, wer mäht am Pfingstsonntag Rasen?“ Erst nach genauerem Hinsehen erkannte Helmuth Ofenmüller in etwa 20 Meter Entfernung eine Drohne am Himmel stehen, die offenbar mit einer Kamera ausgestattet war.

Helmuth Ofenmüller wohnt in Weidling, in der Kierlinger Gasse 22. Ein gemütlicher Feiertags-Nachmittag im eigenen Garten steht am Programm, denn es ist Pfingstsonntag. Ein surrendes Geräusch reißt Ofenmüller aus seiner Nachmittagsidylle. „Ich dachte zuerst an einen Rasenmäher. Erst als ich in die Richtung des Geräusches blickte, erkannte ich eine schwebende Drohne in etwa 20 Metern Entfernung.“ Die Drohne schwebt nach Wahrnehmung Ofenmüllers in der Nähe seiner Grundstücksgrenze. „Ganz genau kann ich es nicht sagen, ob sich das Flugobjekt über meinem oder über dem Grundstück des Nachbarns befand“, so Ofenmüller, der das Schauspiel mit seiner Handykamera festhalten wollte. „Wie ich allerdings zum Fotografieren ansetzte, verschwand die Drohne blitzartig“, erzählt Ofenmüller, der daraus schließt, dass sich an Bord der Drohne eine Kamera befand.

In der Bevölkerung tun sich einige Fragen auf

Für den Weidlinger Ofenmüller stellen sich aus diesem Erlebnis einige Fragen, die er auf der Facebook-Plattform „Forum Klosterneuburg“ auch stellt. „Ist das erlaubt? Was kann man dagegen tun? Was kann mir passieren, wenn ich die Drohne mit dem Luftdruckgewehr herunterhole? Ich glaube im verbauten Gebiet, darf man so etwas gar nicht steigen lassen. Oder ist es besser, die Polizei zu holen?“

Die NÖN erkundigte sich bei der Luftfahrtbehörde „Austro Control“. Markus Pohanka erklärt die Gesetzeslage: „Bis 250 Gramm Eigengewicht gilt eine Drohne als Spielzeug. Ab dieser Gewichtsgrenze gibt es eine Reihe von Bestimmungen, deren Nichteinhaltung schwer bestraft werden.“ Da muss man 16 Jahre alt sein, um eine solche Drohne fliegen zu dürfen, eigens muss eine Versicherung abgeschlossen werden und dann muss man die Bauart des Flugkörpers bei der Austro Control melden. Pohanka: „Je nachdem, um welche Drohne es sich handelt und wie stark das Gebiet besiedelt ist, gibt es Auflagen, die beachtet werden müssen.“ Allgemein sei zu sagen, dass jeder, der eine Drohne steuert, Teinehmer am Luftverkehr sei und daher die Luftfahrtbestimmungen beachten müsse. Aktuell gäbe es eine App, die genau informiert, wo man mit welcher Drohne fliegen darf.

Wer sich nicht an die Auflagen hält, muss mit saftigen Verwaltungsstrafen – bis zu 22.000 Euro – rechnen.

Wie man reagieren soll, wenn man sich belästigt fühlt? Pohanka von der Austro Control: „Auf jeden Fall nicht abschießen, es handelt sich um das Eigentum eines anderen.“ Die Polizei verständigen wäre der richtige Ansatz.