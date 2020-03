Er hat im Juni 2019 den Vorsitz der Klosterneuburger SPÖ von Stefan Mann übernommen. Vorige Woche ist er aus dem Club der SPÖ ausgeschlossen worden: Andreas Mohl, der auf sein Mandat bestanden hat und es nun als „wilder“ Gemeinderat ausübt. Was sich hinter der Parteitüre der SPÖ Klosterneuburg wirklich abgespielt hat, kommt erst jetzt nach und nach ans Tageslicht.

Drei SP-Mandate und ein „Wilder“

„Mit so einem Charakter kann man nicht zusammenarbeiten“, schäumt SP-Fraktionschef Karl Schmid, der sich nun nach der Wahl kein Blatt mehr vor den Mund nimmt. Wurde im Vorfeld kolportiert, dass Mohl nahegelegt wurde, sein Mandat aus Gründen der Frauenquote, des Heimatorts Maria Gugging oder der Vorzugsstimmen wegen zurückzulegen, so werden jetzt anscheinend ganz andere Fakten an die Oberfläche geschwemmt.

Christoph Hornstein Dabei sein ist alles

So sei – nach Schmid – Andreas Mohl nie Parteimitglied gewesen: „Er hat sich sein Mandat erschlichen, denn er ist nie Parteimitglied gewesen.“ 2017 sei Mohl Gastmitglied gewesen, diese Mitgliedschaft erlischt aber nach einem Jahr. Dann hätte er die Vollmitgliedschaft angestrebt, aber nie den Mitgliedsbeitrag bezahlt. Das alles sei von der Bezirks-SPÖ auch schriftlich bestätigt worden.

Mohl wäre nie auf die Wahlliste der SPÖ gekommen, hätte man das schon früher gewusst. Mohl, der gebürtiger Kärntner ist, hätte das – nach Recherche der SPÖ-Landesorganisation – in Kärnten auch so gehandhabt. Schmid: „Mohl war also immer ein rotes U-Boot und ein Mitgliedsnomade.“

Aber auch andere Gründe haben die Partei dazu bewogen, Mohl aus dem Club auszuschließen:

Er hätte...

interne Beschlüsse nicht befolgt

interne Absprachen ignoriert

einen Parallel-Wahlkampf geführt

und mit Parteigeld Teile seines persönlichen Wahkampfes finanziert.

„Das hat sich alles im Wahlkampf ergeben und liegt nicht nur im Auge des Betrachters – wie er das darstellt –, sondern das sind Fakten“, meint Schmid.

Auch hätte Andreas Mohl immer vorgetäuscht, mit Granden der Sozialpolitik bekannt zu sein. So hätte er zum Beispiel angegeben, Landeshauptmann Peter Kaiser gut zu kennen und ihn als persönlichen Mentor für den Wahlkampf gewinnen können. Schmid: „Tatsache ist, dass der Landeshauptmann ihn nicht einmal namentlich kennt. Das haben wir auf Nachfrage schriftlich.“

Und eines ist dem Fraktionschef der SPÖ auch noch wichtig: „Andreas Mohl suggeriert immer, dass wir ihn abgesägt hätten. Das stimmt aber nicht. Den Vorsitz der SPÖ hat er selbst zurückgelegt. Nach all den Vorkommnissen hätten bei der letzten Stadtparteisitzung 30 Leute auf ihn eingeredet und ihn ersucht, auf sein Mandat zu verzichten. Er habe aber auf sein Mandat bestanden.

Schmid abschließend: „Das alles ist für mich ein parteischädigendes Verhalten. Ich bin menschlich sehr enttäuscht. Aber all das kann man anfänglich ja nicht wissen.“

Kennt Andreas Mohl den Kaiser?

Der nun „wilde“ – also keiner Partei oder Liste angehörende – Gemeinderat Andreas Mohl sieht indes die Dinge so: „Das ist alles ein Schwachsinn, die wollen mich nur weghaben.“ Er sei natürlich Vollmitglied der SPÖ. Das beweise alleine, dass er die Unterlagen für die Mitgliederbefragung vor ein paar Tagen zugestellt bekommen habe. „Da müsste die Landesorganisation andere Mitglieder haben als die Bundesorganisation.“

Die sonstigen Vorwürfe seien für Mohl alle falsch. Seinen Wahlkampf hätte er aus eigener Tasche bezahlt, ja sogar der Partei Finanzielles vorgestreckt, um es dann wieder zurückzubekommen. Das sei alles mit Rechnungen belegbar.

Auf seine Bekanntschaft mit Landeshauptmann Peter Kaiser besteht Mohl auch. „Wie bitte wäre ich dann zu einem Foto mit ihm gekommen, das ich auf Facebook gestellt habe? Oder glaubt vielleicht jemand, das sei eine Bildmontage?“, versteht Mohl die Welt nicht mehr.