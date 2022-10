Bus-Chaos in NÖ: Marktproblem oder Unternehmerfehler?

Bus- Chefin Sabine Zuklin-Pollany steigt mit ihren Fahrern auf die Barrikade: „Der Verkehrsbund Ost-Region beschert uns Fahrpläne, die wir nicht mehr auf die Straße bringen können. Unsere Fahrer stehen im Wald, ohne Wasser, ohne WC, oft in der Dunkelheit.“

Mit dem dramatischen Hilferuf und einer Demonstration vor dem Landhaus St. Pölten, wo VOR seinen Sitz hat, geht die Geschäftsführerin des Klosterneuburger Traditionsbetriebs in die Offensive. Und das, nachdem die Firma im Wiener Südraum selbst grobe Probleme hatte: Busse kamen zu früh, zu spät, Verbindungen fielen zur Gänze aus, oftmals mussten Fahrgäste den Lenkern sogar den richtigen Weg erklären. Die Konsequenz: Der VOR kündigte den Vertrag, der erst Mitte August in Kraft getreten war, außerordentlich.

„Man muss den Beruf attraktivieren, dass man nicht dasselbe hat wie in der Pflege oder Gastro.“ michael raidl Gewerkschaft vida

„Man braucht nicht abstreiten: Wir hatten die Probleme, weil wir die Fahrer nicht hatten und die Busse zu spät geliefert wurden, das heißt, wir haben an allen Ecken und Enden gekämpft“, gesteht Zuklin selbstkritisch ein und teilt gleichzeitig aus: „Und dann hatten wir einen trägen Verkehrsbund Ost-Region, der auf diese Kursausfälle viel zu spät reagiert hat. Als Unternehmerin bin ich in einem Korsett gefangen, ich kann nicht mehr frei entscheiden.“

Das Chaos im Südraum will Zuklin-Pollany nicht schönreden, sondern nutzen, um auf die Schwierigkeiten in der Branche aufmerksam zu machen – an der Seite der Gewerkschaft. „Das Problem ist, dass wir Ausschreibungskriterien haben, wo der billigste Bieter gewinnt. Und das, bei einem Wettbewerb, wo vorgeschrieben wird, wie der Bus ausschauen muss, welcher Bus, welche Linie und so weiter. In Wirklichkeit ist alles vorgeschrieben und man kann dann nur noch beim Lenker sparen“, verdeutlicht Michael Raidl von der Gewerkschaft vida.

Weiter: „Dann hat man die Situation, dass Busfahrer nach acht Stunden irgendwo im Wald stehen bleiben müssen, weil das vorgeschrieben ist, ohne zu wissen, wo sie aufs WC gehen oder Jause kaufen können.“ Dem Unternehmer bleibe kein Spielraum mehr. Raidl: „Wenn die Frau Zuklin sagen würde, ich schau, dass ich Sozialräume zur Verfügung stelle, wo Frauen und Männer getrennte WC’s haben und ein wenig einen Pausenraum, dann muss sie in der Ausschreibung so teuer werden, dass sie die Ausschreibung nicht mehr gewinnt.“

Personalmangel in der Branche

Der Rahmen passe nicht mehr, bemängeln Zuklin-Pollany und Raidl unisono. Und das gefährde auch das große Ganze. Denn: Ohne Busfahrer auch kein öffentlicher Verkehr. „Es gibt wenige Fahrer und die wenigen Fahrer, die wir haben, müssen wir halten, aber nicht so. Es muss besser werden“, fordert die Geschäftsfrau.

Ebenso wie der Gewerkschaftler: „Man muss den Beruf so attraktivieren, dass man nicht dasselbe hat wie in der Pflege oder Gastro, wo man durch eine jahrelange Zerstörung den Beruf unattraktiv gemacht hat und jetzt keiner das mehr werden will. Ich sage ehrlich, ich habe eine Tochter, die ist dreieinhalb Jahre. Wenn sie mir in ein paar Jahren sagt, sie will Buslenkerin werden, sage ich bei diesen Bedingungen: Bitte alles, nur nicht das!“ Schon jetzt sehe man, dass Busfahrer Jobs wechseln, etwa zu Lkw-Firmen. Steckt die Branche also in der Krise? Und: Wer ist schuld?

VOR sieht Fehler bei Firma, Notvergabe an andere

„Es gibt im Verkehrsbund Ost-Region rund 40 Partnerunternehmen, einige davon sind gerade extrem engagiert dabei, jene Lücke im Sinne der Fahrgäste zu schließen, die sich derzeit im Südraum auftut“, kontert VOR-Pressesprecher Georg Huemer bestimmt. In den betroffenen Regionen – der Bezirk Mödling bis hin zur Haltestelle Tullnerbach-Pressbaum – wird mit dieser Woche kein Zuklin-Bus mehr fahren, der Vertrag mit der Klosterneuburger Firma wurde gekündigt.

Huemer: „Es wird gelingen, hier einen verlässlichen, stabilen Verkehr zu organisieren. Den Fahrgästen können wir nunmehr wieder eine positive Perspektive auf einen funktionierenden, stabilen öffentlichen Verkehr bieten.“ Das sei zuvor nicht gewährt gewesen. Der VOR-Sprecher unterstreicht abermals die Kritikpunkte: „Verspätungen, ausgefallene Kurse, Busfahrerinnen und Busfahrer, die sich verfahren haben, Kinder, die am Weg zur Schule stehengelassen wurden. DAS sind die Themen, um die sich die aktuellen Entwicklungen drehen.“

Beanstandungen zu Fahrplänen oder Arbeitszeiten kann er nicht nachvollziehen. „Diese Fahrpläne sind Bestandteil jener Ausschreibung, die dieses Unternehmen für sich entschieden hat. Es wurde also ganz konkret für genau diese Fahrpläne ein Angebot gelegt.“

Vor Betriebsstart habe man sechs Monate Vorbereitungszeit gehabt und jetzt „sehen wir uns mit der Behauptung des Bieters konfrontiert, ebendiese Fahrpläne wären nicht fahrbar? Es fällt schwer, diese Vorgehensweise weiter zu interpretieren“, so Huemer. Eine ähnliche Reaktion löst die Kritik an den Arbeitszeiten aus: „Das ist einzig und allein dem Arbeitgeber zuzuordnen, und dies ist eben jene Firma, die sich über Arbeitszeiten beschwert? Auch hier fällt es mir schwer, dies rational einzuordnen.“

Die Situation bleibt angespannt, ganz so schnell werden sich die Wogen nicht glätten lassen. Für den VOR heißt das: eine notwendige Notvergabe an andere VOR-Partnerunternehmen und eine Übergangsphase mit möglichen Anlaufschwierigkeiten. Und für Zuklin? „Schau ma mal. Ich sag immer: So lange wie möglich an den Verhandlungstisch“, meint die Chefin. Das sei auch jetzt die Devise, die Firma ist nämlich in Gesprächen mit VOR, Land und Gewerkschaft. Auch andere Unternehmen will man ins Boot holen – um gemeinsam für Verbesserungen zu kämpfen.

Keine Nachrichten aus Klosterneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.