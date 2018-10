Die angekündigte Personalrochade der ÖVP, bei der nicht weniger als vier Stadtratsposten neu besetzt werden, stößt bei der PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) auf Verwunderung. „Hier werden offenbar gewisse Mandatare in Stellung für den Wahlkampf gebracht, ohne Rücksicht auf deren Qualifizierung für das jeweilige Ressort – das ist nicht im Interesse der Bevölkerung“, befürchtet PUK-Stadtrat Johannes Kehrer.

Klosterneuburg ÖVP-Umbau: Vier neue Stadträte

Kritisch sieht die PUK die Umbesetzung des Stadtplanungs-Ressorts, das für die künftige Entwicklung der Stadt besonders wichtig ist. „Wir sind mitten im Prozess zur Erstellung eines neuen Stadt-Entwicklungskonzepts (STEK), ein höchst sensibles Unterfangen, das Erfahrung und Weitsicht erfordert“, so PUK-Gemeinderat und Mitglied der Steuerungsgruppe Stefan Hehberger.

„Es ist unverantwortlich, dieses Ressort mit dem laufenden Prozess in die Hände eines Mandatars zu legen, der noch nicht einmal Mitglied dieses Ausschusses, geschweige denn der Steuerungsgruppe war und dessen Ausbildung als Gärtnermeister in keinerlei Zusammenhang mit der Stadtplanung steht. Hier geht es um nichts Geringeres als die Zukunft unserer Stadt, daher muss die Besetzung sehr sorgfältig erfolgen.“

Außerdem würden noch nicht alle Neubesetzungen bekannt gegeben worden sein. „Wer wird neuer Umweltgemeinderat, wer übernimmt von Frau Pöschl die Funktion der Familiensprecherin, die sie ja erst vor Kurzem von Frau Kohut übernommen hat? Das ist Chaos pur“, meint Hehberger.

Abschied von Czerny als Rücktritt gewertet

Verabschieden werden sich zudem Wirtschaftsstadtrat Czerny und Finanzstadtrat Mayer. „Nach dem Happyland Debakel ist der Rücktritt Czernys nur logisch“, so PUK-Sprecherin Teresa Arrieta, „wir werten das so, dass die ÖVP mit diesem überfälligen Rücktritt zumindest ansatzweise politische Verantwortung für die vielen Millionen an verschwendetem Steuergeld übernimmt.“ Erfreulich findet die Gemeinderätin hingegen, dass mit Verena Pöschl nun eine Frau die Kultur-Agenden übernimmt. Arrieta: „Je mehr Frauen Führungspositionen in der Politik einnehmen würden, desto besser.“

Positiv schätzt die PUK auch die bisherige Arbeit des scheidenden Finanzstadtrats Mayer an, der an Konrad Eckl übergibt. „Ich schätze die konstruktive Zusammenarbeit mit Peter Mayer, sowohl im Verkehrsausschuss, als auch im Stadtrat“, so Kehrer. Künftig erhofft er sich von Eckl bei der Budgeterstellung mehr Augenmerk für die Umwelt. Wichtige Maßnahmen, etwa für den Radverkehr, wären jahrein, jahraus aus dem Budget gestrichen worden. Kehrer: „Das muss sich ändern. Radwege bedeuten Klimaschutz, dieses Bewusstsein muss auch bei der ÖVP ankommen.“

Geordnete Übergabe der Ämter durch VP

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager kontert kopfschüttelnd: „Üblicherweise akzeptieren die Parteien des Klosterneuburger Gemeinderates den Wählerwillen und lassen die gewählten Parteien selbst entscheiden, wen sie für welches Amt aufstellen. Die Äußerungen der PUK sind entbehrlich, beleidigend und abgehoben. Wer die Nase so hoch trägt, sollte sich wohl tatsächlich intensiver mit dem nächsten Wahltermin beschäftigen.“

Die ÖVP plane geordnete Amtsübergaben und wäre sich ihrer Verantwortung gegenüber der Stadt stets bewusst. Verständlicherweise hätte die grünähnliche Gruppe PUK keine Freude, wenn die VP ihren fleißigsten und bekanntesten Umweltschützer, Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart, zum Stadtrat macht. Er – Spitzbart – werde Klimaschutz ideologiefrei und auf bürgerlichen Grundwerten im zentralen Planungsressort umsetzen und für den Erhalt der besonderen Lebensqualität Klosterneuburgs sorgen. Und der Stadtchef abschließend: „Es würde mich freuen, wenn die PUK bei diesen Zielen unterstützt, anstatt frühzeitig Wahlkampf zu betreiben.“