Aufatmen unter den vielen bewegungshungrigen Klosterneuburgern: Seit 29. Mai ist das größte Fitnesscenter der Stadt „Stars Firness“ wieder offen. Clubmanager Willi Ruiss: „Jetzt starten wir wieder neu durch.“

Am 16. März wurden die Türen geschlossen. Noch vor der verordneten Sperre, denn das Ansteckungsrisiko war zu groß. Knapp elf Wochen später: Seit 29. Mai darf man sich im Stars Fitness wieder quälen. Die stabil niedrigen Coronazahlen lassen die Wiedereröffnung der Fitnesstempel wieder zu. Allerdings mit einigen Auflagen. „Wir halten uns strikt an die Auflagen, plädieren aber gleichzeitig an die Eigenverantwortung unserer Mitglieder“, so Ruiss.

So muss man die Räumlichkeiten von „Stars Fitness“ mit einer Gesichtsmaske betreten und die Hände im Eingangsbereich desinfizieren. Ohne Probleme können 270 Mitglieder gleichzeitig das Center besuchen. Dann geht es mit Gesichtsmaske in die Garderobenräume. Jeder zweite Spint ist gesperrt, damit der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Jetzt darf man die Maske abnehmen.

Keine Maske während des Trainings notwendig

Die gute Nachricht: Während des Trainings muss man keine Gesichtsmaske tragen. Auch das stand ja als Auflage im Raum. Dafür wurde in den Räumlichkeiten des Stars Fitness einiges bewegt. „Die Kraftgeräte wurden so verschoben, dass der Sicherheitsabstand gewährleistet ist, und so ausgerichtet, dass sich die Trainierenden nicht anatmen können. Jedes zweite Ausdauergerät ist gesperrt“, so der Clubmanager.

Weiters sind in den Aerobic-Sälen Bodenmarkierungen angebracht. So können bis zu 30 Personen an den Gruppenkursen teilnehmen. Die großzügige Quadratur der Räumlichkeiten macht das möglich.

Strenger und zum Teil auch kurios sind die Maßnahmen, die den Wellnessbereich des Stars Fitness betreffen. Das Dampfbad („Da ist die Temparatur zu gering“) ist geschlossen, doch die Sauna geöffnet. In der Damensauna dürfen vier Damen schwitzen, in der gemischten Sauna fünf Gäste Platz nehmen. Das ist natürlich dem gebotenen Mindestabstand geschuldet.

Kurios ist die Benützungsvorschrift für das Hallenbad: In zwei Metern Abstand darf nur im Uhrzeugersinn hintereinandergeschwommen werden. Auch das zur Vorsicht, damit die Badegäste einander nicht gegenseitig anatmen. Die Aqua-Gymnastik ist erlaubt und findet statt.

Ganz wichtig für Clubmanager Willi Ruiss ist noch folgende Feststellung: „Wir sind eines der wenigen Fitnesscenter, die während der Schließung keine Mitgliedsbeiträge eingenommen haben. Im Gegenteil: Wir haben in der Zeit, in der sich Zehnergruppen treffen durften, gratis Outdoor-Gruppenkurse angeboten, die auch gerne angenommen wurden.“