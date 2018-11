Seit 355 Jahren ist Markgraf Leopold Landespatron von Niederösterreich und Wien. So lange gibt es das Fest zu seiner Ehre zwar noch nicht, Tradition hat es aber allemal. Und das lockt jährlich 40.000 Besucher in die Babenbergerstadt. Vom 15. bis 18. November feiert das Stift seinen Gründer.

Neben den rund 20 Vergnügungsbetrieben und 80 Marktständen auf dem Rathausplatz zählen am Festtag, 15. November, der Besuch des Hochamts in der Stiftskirche, Weinverkostung in der Babenbergerhalle und natürlich das traditionelle Fasslrutschen im Binderstadl zu den Höhepunkten des Volksfests. Für die traditionelle Wallfahrt steht die Schädelreliquie des Heiligen Leopolds zur Verehrung im Zentrum des Geschehens. Die Reliquie wird nur an diesen Tagen öffentlich gezeigt.

Kinder und Jugendliche kommen am Freitag, 16. November, auf ihre Kosten: Von 14 bis 18 Uhr können sie bei vergünstigten Eintrittspreisen das Festareal erkunden. Größere Besucher kommen hingegen in der Babenbergerhalle auf den Geschmack. Die Klosterneuburger Winzer laden zur Weinkost – ein jährlicher Fixpunkt im Leopoldi-Programm.

Zu so viel Tradition um das große Fest gesellt sich Neues: Das Leopoldi-Clubbing löst den Basketballer-Heurigen ab und lockt zur Premieren-Fete in die Markgasse.