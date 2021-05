„Der Wind, der Wind, das himmlische Kind“ – So heißt es im Märchen von „Hänsel und Gretel“. Nicht ganz so märchenhaft war allerdings der Wind, der am Sonntag über Klosterneuburg fegte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Klosterneuburg und aus Weidlingbach mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Auch so manche Baustelle musste von den Klosterneuburger Florianis wieder „sturmfest“ gemacht werden. NOEN

Alleine neun Mal schrillten bei der Stadt-Feuerwehr die Pager. Mit einer Windgeschwindigkeit von etwa 100 km/h sorgte das Sturmtief nicht nur für zahlreiche Bäume, die umknickten oder Äste verloren, auch so manches Gebäude beziehungsweise so manche Baustelle, hielten dem orkanartigen Sturm nicht stand.

Besonders stürmisch ging es auch in und um Steinriegl zu. Dorthin musste die FF Weidlingbach gleich dreimal ausrücken, um Bäume zu entfernen, die die Straße blockierten.