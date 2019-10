Die Auswirkungen des freien Falles verspürte die FPÖ am vergangenen Wahlsonntag. Auf Bundesebene um minus 10 Prozent heruntergerasselt – da kann einem schon die Luft wegbleiben. Ähnlich erging es den Roten. Der Sturzflug war nur sanfter. In der Stadt Klosterneuburg hatte die FPÖ noch einen kleinen Polster zum Landen. Da schrieb man nur ein Minus von knapp unter sieben Prozent.

Für den Fraktions-Chef der FPÖ, Stadtrat Josef Pitschko, ist das katastrophale Ergebnis auf zweierlei Dinge zurückzuführen: „Die mediale Skandalisierung der Strache-Spesengeschichte und der Klimawandel-Hype, der durch Greta Thunberg ausgelöst wurde: das sind die Hauptgründe für den Stimmenverlust der FPÖ, der größer war, als ich befürchtet habe.“ Natürlich hätte auch das Ibiza-Video das seine dazu beigetragen, aber „die Partei ist nicht Gudenus und Strache“, so Pitschko weiter.

Erschütternd ist für den Kommunalpolitiker Pitschko, dass man auf Gemeindeebene gut arbeiten kann und trotzdem nicht die gewünschten Früchte dafür erntet. „Gott sei Dank haben wir in Klosterneuburg eine harte Stammwählerschaft von etwa zehn Prozent. Das lässt mich für die Gemeinderatswahl positiv gestimmt.“ Bundeswahlen und Gemeinderatswahl sind für Pitschko zwei verschiedene Paar Schuhe. Pitschko: „Man kann sagen, was man will, aber nicht, dass wir in Klosterneuburg unseriös gearbeitet hätten. Und Geldskandale gibt es bei uns nicht.“

Kapitale Fehler in der Bundesspitze

Und zu den wahrscheinlichen Koalitionsformen sagt Pitschko: „Ich gehe einmal davon aus, dass Kurz mit den Grünen reden wird. Wenn es mit den Grünen gar nicht geht und Kurz MitteRechts-Politik machen will, wird er wieder auf die FPÖ zukommen müssen.“ Das hänge davon ab, was die Grünen alles fordern werden. Der Vorteil der FPÖ wäre für Kurz, dass es eine bestehende Koalitionsvereinbarung gibt, mit der man nur weiterarbeiten muss. Lange werden die Entscheidungen nach Pitschko aber nicht auf sich warten lassen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kurz drei Monate verhandelt. Vom Typ her ist er eher einer, der was weiterbringen will.“

Über Koalitionsmöglichkeiten machten sich Stadtrat Karl Schmid, der für die SPÖ in den Nationalratswahlkampf ging, und Vorsitzender der SPÖ Klosterneuburg Andreas Mohl gleich nach der Wahl noch keine Gedanken. Für die beiden steht nun die Aufarbeitung des – laut Schmid – „desaströsen“ Ergebnisses im Mittelpunkt. „Es sind viele Kapitalfehler in der Bundesspitze passiert“, meint Schmid. Und weiter: „Als Lokalpolitiker das aufzuarbeiten geht nicht – vor allem im Speckgürtel nicht.“

„Wir müssen uns noch mehr präsentieren und noch mehr für die Gemeinderatswahl machen"

Einer dieser groben Fehler war seiner Meinung nach das Team um Pamela Rendi-Wagner. „Ich erwarte mir Veränderungen. Pamela hat gekämpft wie eine Löwin. Sie hat aber trotzdem die Verantwortung. Sie hat Menschen um sich geschart, die nicht gut bei unserer Wählerklientel ankommen. Geldadel hat in der Sozialdemokratie nichts verloren“, hofft Schmid auch hinsichtlich der Gemeinderatswahl auf Veränderungen in seiner Partei. Dennoch zeigen sich Schmid und Mohl kämpferisch für den Jänner. „Wir müssen uns noch mehr präsentieren und noch mehr für die Gemeinderatswahl machen“, möchte Mohl wieder einige Wähler, die nun für die Grünen gestimmt haben, zurückgewinnen.