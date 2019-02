Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 43-jährige Angestellte alleine im Kassenbereich. Der Mann bedrohte sie mit dem Messer und forderte sie in gebrochenem Deutsch mit den Worten "Aufmachen, aufmachen" auf, die Kassenlade zu öffnen.

Nachdem die Angestellte die Kassenlade geöffnet hatte, entnahm der Täter einen geringen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe, packte die Beute in eine mitgebrachte Plastiktasche mit roter Aufschrift, verließ das Geschäft und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Angestellte erstattete über Notruf Anzeige bei der Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die 43-Jährige wurde nicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Niederösterreich geführt.

Täterbeschreibung:

Mann, ca 20-25 Jahre alt, 170 – 175 cm groß, schlanke Figur, bekleidet mit einer dunklen Hose, einem braunen Pullover und hellen Schuhen.

Das Gesicht war mit einer schwarzen Haube und einem dunklen Schal zum Teil verdeckt. Er war mit einem Messer mit schwarzem Griff und einer Klingenlänge von ca 20 cm. bewaffnet.

Sachdienliche Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Nummer 059133 303333 erbeten.