„Wer die Kosten für diese Lockdowns zahlen wird? Vermutlich sind es der sogenannte Mittelstand und die Autofahrer.“ Das prophezeite Stadtrat Josef Pitschko in seiner Budgetrede. Der erste Schritt wurde in derselben Gemeinderatssitzung bereits getan: Eine Erhöhung der Parkscheingebühr in Klosterneuburg wurde gleich in der selben Sitzung beschlossen.

„Anpassung ist immer ein beschönigender Ausdruck für Steurererhöhung. In meinen Augen ist das einfach nur ein Abzocken.“ Stadtrat Josef Pitschko, FPÖ

Die Kurzparkzonenabgabeverordnung für Klosterneuburg wurde zuletzt 2007 festgesetzt: Sie beträgt aktuell:

bei einer Parkdauer bis zu einer halben Stunde € 0,50

bei einer Parkdauer bis zu einer Stunde € 1,00

bei einer Parkdauer bis zu einer eineinhalb Stunden € 1,50

„Seit dem Jahr 2007 sind umfangreiche Preissteigerungen eingetreten, vor allen aber sind die Kosten für den gemäß Gemeinderatsbeschluss aus 1993 gewidmeten Zweck von Überschüssen aus der Kurzparkzonenabgabe – das ist der Abgang aus dem Betrieb des Stadtbusses – stark gestiegen.“ In dieser Weise wird der Antrag der ÖVP auf Erhöhung der Parkgebühren begründet.

Neben der Anpassung der Kurzparkzonenabgabe wurde in der vorliegenden Novellierung der Kurzparkzonenabgabeverordnung der Ausnahmetatbestand für Elektrofahrzeuge, der mit 31. Mai 2020 außer Kraft getreten ist, wieder aus der Kurzparkzonenabgabeverordnung gestrichen.

Die Anpassung wurde von der antragstellenden Partei (ÖVP) gleich mit 100 Prozent angesetzt, die Parkgebühr demnach verdoppelt.

Besonders Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) regt die Verdoppelung der Gebühren auf: „Anpassung ist immer ein beschönigender Ausdruck für Steurererhöhung und eine Verleugnung der Tatsache, dass hier Abgaben beträchtlich erhöht werden. Diese Erhöhung von 100 Prozent finde ich schon einigermaßen vermessen.“

Stadtrat Pitschko glaubt zu wissen, dass es in ganz Niederösterreich nicht eine Stadt gibt, in der das Parken so teuer ist wie in Klosterneuburg. „In meinen Augen ist das einfach nur ein Abzocken“, so der blaue Stadtrat weiter. „Meiner Meinung nach ist der Verbraucherpreisindex seit 2007 um 40 Prozent gestiegen. Das heißt, die FPÖ würde eine Erhöhung von 50 auf 70 Cent bei einer Parkdauer von einer halben Stunde akzeptieren. Demnach stellte die FPÖ einen Abänderungsantrag für eine Erhöhung auf 40 Prozent.

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager verteidigt seine Verdopplung: „In den Städten um Wien gibt es derzeit eine ähnliche Anpassung.“

Der Abänderungsantrag der FPÖ wurde abgelehnt. Der Antrag auf Verdoppelung der Parkgebühr mehrheitlich angenommen.