Es kann schon vorkommen, dass man es in der Früh eilig hat. Dann nimmt man sich ein Taxi. Aber dass man sich dadurch in Lebensgefahr begibt, ist die Eile sicher nicht wert. Das passierte aber: Ein Klosterneuburger – Name der Redaktion bekannt – buchte eine Fahrt mit dem Taxi-Unternehmen Glück. Und er hatte Glück, dass er an der angegebenen Adresse heil angekommen ist.

Montag, 11. Juni, 8 Uhr: Der Klosterneuburger wollte von zu Hause nach Wien in die Ungargasse kommen. „Mein Sohn hat zuerst das Taxiunternehmen Danzinger angerufen, verpasste aber den Abholtermin“, erzählt die Mutter, deren Sohn aus beruflichen Gründen oft mit dem Taxi unterwegs ist. Dann kam aber ein Wagen des Taxiunternehmers Wolfgang Glück. Von der Käferkreuzgasse sollte die Fahrt in die Ungargasse gehen. Der Sohn stieg ein.

„Kunden sollen sich in solchen Fällen an mich wenden. Wir sind nicht perfekt, bemühen uns aber, ein gutes Service zu bieten.“ Wolfgang Glück, Taxiunternehmer

Diese Fahrt sollte der Klosterneuburger so schnell nicht vergessen. Die Mutter: „Er erzählte mir, dass der Fahrer nicht nur bei jeder Kreuzung, sondern auch während der Fahrt ständig eingenickt ist.“ Offensichtlich war der Fahrer ziemlich übermüdet. Der Fahrgast stellt ihn zur Rede und fragte nach dem Grund seines Zustands und ob er denn die ganze Nacht durchgefahren sei. Der Taxifahrer verneinte dies und versicherte, dass alles in Ordnung sei. „Mein Sohn hatte während der Fahrt große Angst, und ich glaube, es ist wichtig, dass so eine Geschichte in die Zeitung kommt. Das kann doch nicht sein, das ist ja lebensgefährlich“, so die Mutter aufgebracht.

„Es stimmt, der Fahrer war völlig übermüdet. Sein Sohn war krank, und er konnte deshalb die ganze Nacht nicht schlafen“

Die NÖN erkundigte sich beim Taxiunternehmen. Nach Rücksprache mit dem Taxilenker bestätigt Wolfgang Glück den Sachverhalt. „Es stimmt, der Fahrer war völlig übermüdet. Sein Sohn war krank, und er konnte deshalb die ganze Nacht nicht schlafen“, so Glück, dem die ganze Geschichte sehr unangenehm ist. Aus Pflichtbewusstsein hätte der Fahrer trotz Übermüdung seinen Dienst angetreten.

Glück: „Ich habe ihm sofort gesagt, dass das nicht ginge und er später seinen Dienst hätte antreten sollen. Mehr kann ich leider jetzt nicht mehr tun.“ Er, Glück, hätte sich gewünscht, dass die Kundschaft sich bei ihm persönlich gemeldete hätte. Beschwerden seien wichtig, um Verbesserungen treffen zu können. „Die Kunden sollen sich in solchen Fällen an mich wenden. Wir sind nicht perfekt, bemühen uns aber, ein gutes Service zu bieten“, so der Taxiunternehmer.

Zerknirscht gibt Glück zu, dass „die Beschwerde gerechtfertigt ist, denn das ist ja lebensgefährlich.“ Und weiter: „Ich kann das jetzt nicht ungeschehen machen. Als Zeichen einer kleinen Wiedergutmachung biete ich der Kundschaft Gutscheine an.“

Wolfgang Glück ist noch eine Feststellung sehr wichtig: „Die Kooperation der Taxiunternehmen in Klosterneuburg funktioniert sehr gut, vielleicht können Sie das bei dieser unangenehmen Gelegenheit noch positiv erwähnen.“