Das Wiener Startup „Xperience“ ist drauf und dran, mit ihrer gleichnamigen App „Tinder“ neu zu erfinden. „Bei ‚Xperience‘ geht es allerdings um Freundschaften, und durch den Fokus auf Aktivitäten statt Aussehen soll es weg von Oberflächlichkeit gehen“, so Geschäftsführer Simon Becke.

Vor drei Jahren begann das Team von Xperience an seiner Idee zu arbeiten. Das Ziel ist eine europäische Alternative zu all den amerikanischen Social-Media-Giganten zu schaffen und Social Media wieder persönlicher zu machen.

Ein Großteil des Startup- Teams kennt sich noch aus Schulzeiten vom BG/BRG Klosterneuburg und wohnt auch heute noch in Klosterneuburg. Geschäftsführer Becke selbst wohnt zwar mittlerweile in Wien, war aber auch in Klosterneuburg am Gymnasium und dort auch zwei Jahre lang Schulsprecher: „Wir alle sind damit immer noch sehr in Klosterneuburg beheimatet und wären jedenfalls nicht das Team, das wir heute sind, hätten wir uns nicht an der Schule durch gemeinsame Projekte kennengelernt.“

Die Idee hinter „Xperience“ ist ganz einfach: So wie Tinder es ermöglicht, online Partner zu finden, wird „Xperience“ die Freundschaftssuche und Freizeitgestaltung digitalisieren. Nutzer können jegliche Freizeitaktivitäten erstellen und auf der App teilen. Andere können diese Aktivitäten online finden, beitreten und sich dann offline treffen, um neue Leute kennenzulernen. „Das Team hat sich bewusst entschieden, seine Idee auf Aktivitäten aufzubauen. Das soll das Kennenlernen anderer Leute über das Internet natürlicher machen, da NutzerInnen Aktivitäten auswählen, die ihren Interessen entsprechen, statt Leute anhand ihres Aussehens zu bewerten“, so Becke.

Für alle, die die Idee von Xperience selbst ausprobieren möchten, ist die App aktuell sowohl für Apple als auch Android zum Download erhältlich.