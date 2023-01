Tourismusbüro ist zu: Winterschlaf in der Hochsaison?

Werbung

Fassungslos zeigt sich Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) über die Tatsache, dass das Stadtmarketing gerade in der Ferienzeit Urlaub macht. Der Verein „Stadtmarketing & Tourismus“, der sich selbst als Informationsstelle für Bürger, Geschäftstreibende und – vor allem – Gäste der Stadt bezeichnet, hält in der Ferienzeit vom 24. Dezember bis 8. Jänner Winterschlaf.

Pitschko: „Wenn in der Tourismus-Saison, wo viele Touristen die Stadt besuchen, das Stadtmarketing auch auf Urlaub ist, verstehe ich die Welt nicht mehr.“

„Das ist so, wie wenn ein Skilehrer in den Weihnachtsferien Urlaub machen würde.“ Josef Pitschko

„In unserem Büro für Bürger & Touristen erhalten Sie alle Informationen über die Stadt und ihre Angebote, Stadtpläne, Freizeitkarten, Zimmerpreislisten, Veranstaltungstickets, Radbustickets, Produkte aus der Region, Geschenkkörbe, uvm. Wir helfen Ihnen gerne weiter.“ Oder: „Unser Büro und der Shop befinden sich seit März 2017 im Eingangsbereich des Freizeitzentrums Happyland – verkehrsgünstig gelegen, direkt am Donauradweg, mit kostenfreien Parkplätzen vor der Tür und kundenfreundlichen Öffnungszeiten, von Anfang April bis September sogar an sieben Tagen pro Woche!“ Diese Informationen erhält man, wenn man Stadtmarketing Klosterneuburg im Netz anklickt.

Dass dem nicht so ist, weiß der Tourist erst, wenn er vor der verschlossenen Stadtmarketing-Tür steht. „Das ist so, wie wenn ein Skilehrer in den Weihnachtsferien Urlaub machen würde. Wenn es eines weiteren Beweises bedurft hätte, dass das Stadtmarketing völlig überflüssig ist, dann haben die ihn jetzt selbst erbracht“, fühlt sich Pitschko in seiner steten Kritik aufs Neue bestätigt.

Zu Weihnachten niedrige Nächtigungsziffern

„Wir haben jetzt in Klosterneuburg nicht Hochsaison“, beteuert Stadtmarketing-Geschäftsführer Stefan Gabritsch auf NÖN-Anfrage. Touristische Hochsaison wäre in Klosterneuburg im Sommer, und da hätte man sieben Tage durchgehend offen. Zu Weihnachten wären die Nächtigungsziffern am niedrigsten.

„Zu den Weihnachtsfeiertagen ist am wenigsten los. Wir müssen unseren drei Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, auch einmal Urlaub zu machen“, verteidigt Geschäftsführer Gabritsch seine Urlaubsplanung.

Kein Tourismus zu Weihnachten

