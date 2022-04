Triumph für die Pecoraros

Werbung

„Music“ ist der Titel der neuen Show von „Pecoraro und Pecoraro“, die am vergangenen Montag im restlos ausverkauften Akzent Theater Premiere hatte.

Der in Klosterneuburg lebende Kammersänger Herwig Pecoraro, Staatsoperntenor und in allen großen Opernhäusern wie Wien, Mailänder Scala oder New Yorker Met zu Hause, erzählte kleine, amüsante Anekdoten aus einem reichen Fundus und sang dazu große Lieder, wie zum Beispiel den Welthit „Caruso“ von Lucio Dalla oder im Duo mit seinem Sohn Mario „Circle of Life“ oder „Can you feel the love tonight“ von Sir Elton John.

Mario, der Sohn, zieht die Fäden als Bandleader des 15-köpfigen Orchesters, hat alle Eigenkompositionen geschrieben, singt und moderiert. Für seine 13-jährige Tochter schrieb er den italophilen Titel „Bambina“ und sang ihn gemeinsam mit „Opa“ Herwig. Da gehen alle Herzen auf. Höhepunkt der Show ist der Titel „Gates of time“, den Mario für seinen Sohn Oscar geschrieben hat, der ebenfalls mitwirkte. Somit standen erstmals drei Generationen der Pecoraros gleichzeitig auf der Bühne. Wiederholungstermin 4. Mai, Restkarten: www.akzent.at.

