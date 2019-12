Kaiser Maximilian I. gründete 1498 die Hofmusikkapelle in Wien, aus der später die Wiener Sängerknaben (1924) hervorgingen. Daher legt die Konzertserie „Musik im Stift“ im Jahr 2019 den Schwerpunkt auf die Ensembles ehemaliger Wiener Sängerknaben.

Seit Jahrzehnten gestaltet der Chorus Viennensis Adventkonzerte in der Wiener Hofburgkapelle. Die abwechslungsreichen Programme – jeweils mit Instrumentalisten und einem bekannten Schauspieler oder Sprecher als Rezitator – sind sehr beliebt bei den Konzertbesuchern. Am Donnerstag, 12. Dezember um 19 Uhr gastiert das Ensemble im Augustinussaal zum Abschluss der diesjährigen „Musik im Stift“ mit Advent- und Weihnachtsmusik aus Niederösterreich.

2018 übernahm der Wiener Chorleiter Michael Schneider die Leitung dieses international erfolgreichen Ensembles. 2019 widmet sich eine Konzertserie dem Bundesland Niederösterreich und spannt unter dem Motto „Du schöne Morgenröte“ einen Bogen von Heinrich Isaak über Anton Heiller bis Herwig Reiter.

Besinnliche und heitere Texte zur Adventzeit

Neben bekannten Advent- und Weihnachtsliedern sind Andrea Radakovits mit besinnlichen und heiteren Texten zur Weihnachtszeit sowie das Posaunenquartett Trombone Attraction zu erleben.

„Lux natus est“ mit Mikuskovics Baum“

Ein weiteres Konzert („Lux natus est“) bringt am Freitag, 20. Dezember um 19 Uhr vorweihnachtliche Atmosphäre in den Augustinussaal: Das österreichische Duo „Mikuskovics Baum“ beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der alten Volksmusik Europas und setzt sie mit zweistimmigem Gesang, Maultrommel, Harfe, Jodlern, Obertongesang, Blas-und Saiteninstrumenten in Szene.

In den Tagen vor Weihnachten geben die beiden Künstler, die bereits in den vergangenen Jahren hier aufgetreten sind, erneut ein besinnliches Konzert in Klosterneuburg, das für eine kurze Zeit vom bunten Trubel ablenken und die Möglichkeit geben soll, sich selbst in der Besinnlichkeit der Klänge wiederzufinden.

Ebenfalls im Augustinussaal erklingen am Mittwoch, 18. Dezember um 19.30 Uhr beim letzten Abo-Konzert des Jahres mit dem Ensemble Neue Streicher Werke von Corelli, Händel und Saint-Saens. Die vokalen Partien übernehmen das Ensemble Koinonia sowie Lauren Urquhart (Sopran), Annely Peebo (Alt) und Klemens Kerschbaumer (Tenor), es dirigiert Azis Sadokovic. Für diesen Abend sind nur noch sehr wenige Restkarten erhältlich.