Mit 1. Dezember letzten Jahres endete die über vierzigjährige Karriere von Klosterneuburgs beliebtem Polizeikommandanten Georg Wallner (62) mit dessen Pensionierung. Den Einwohnern bleibt er als ein Beamter mit Teamfähigkeit, besonderer Menschlichkeit und Handschlagqualität in Erinnerung. Die NÖN bat ihn um einen kleinen Einblick in seine Erlebnisse während seiner langen Berufslaufbahn als Ordnungshüter der Stadt.

Die Umsetzung der Aktion „GEMEINSAM. SICHER“ ab dem Jahr 2017 war einer der Schwerpunkte Wallners während seiner Laufbahn. Am Bild (v.l.) Koordinator Bernhard Schilcher, Wallner, Bezirkskommandantin Sonja Fiegl und Bezirkshauptmann Andreas Riemer. NÖN Archiv

NÖN: Herr Wallner, wie kam es damals zur Entscheidung, eine Ausbildung für den Polizeidienst zu beginnen?

Georg Wallner: Das war eine selbstständige, freie Entscheidung, bereits während meiner Gymnasiumzeit. Mein Grundgedanke war es, Menschen in diesem Beruf helfen zu können.

Wie haben Sie sich nach der Absolvierung Ihrer Ausbildung als junger Beamter gefühlt?

Ich hatte nicht mit einem derart hohen Arbeitsaufwand gerechnet. Als Außenstehender bekommt man die vielen täglichen Amtshandlungen nicht mit, wie etwa Verkehrsunfallaufnahmen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Diebstähle, Erledigungen von Verwaltungsakten und dergleichen.

Und natürlich war es keine leichte Umstellung von einem geregelten Tagesablauf auf unregelmäßige Dienstzeiten, vor allem auf Nachtdienste.

Wurden Sie von Anfang an in Klosterneuburg eingesetzt?

Ich verbrachte meine gesamte Außendiensttätigkeit im Raum Klosterneuburg.

Zur Aufklärung derartiger Delikte und überhaupt zur Täterausforschung allgemein ist ein hohes Maß an digitaler Aufarbeitung nötig.

Wie haben sich die Herausforderungen im Polizeidienst im Laufe der Zeit verändert?

Da fällt mir als Erstes die fortschreitende Digitalisierung ein, die ja in allen Bereichen gewaltig voranschreitet. Früher wurden Anzeigen im Durchschlagverfahren mit mechanischen Schreibmaschinen erstattet, heute erfolgen diese mit entsprechenden EDV-Programmen.

Auf dem Kriminalitätssektor nehmen digitale Betrugshandlungen im starken Ausmaß zu. Zur Aufklärung derartiger Delikte und überhaupt zur Täterausforschung allgemein ist ein hohes Maß an digitaler Aufarbeitung nötig. Hierzu ist profundes EDV-Wissen Voraussetzung. Das Sichern, Aufarbeiten und Auswerten von DNA-Spuren ist ebenfalls heute nicht mehr wegzudenken.

Auf dem Verkehrssektor bilden stationäre und mobile Lasergeräte für Geschwindigkeitsmessungen sowie Alkovortester, Alkomat, Lärmmessgeräte und Wiegeplatten die Grundausstattung. Natürlich erfolgte auch in den Bereichen der Aus- und Fortbildung, der Ausrüstung, der Motorisierung sowie des Funkwesens eine zeitgemäße Ausstattung.

Ich hatte in meinem Beruf in allen Belangen eine wunderschöne Karriere, fand Erfüllung und würde diesen Beruf sofort wieder ergreifen!

Welche Altersgruppe oder Zielpersonen lagen Ihnen als Polizist besonders am Herzen?

Mir war die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen immer ein großes Bedürfnis. Deshalb war ich auch bei der Verkehrserziehung an Schulen und bei der Unterstützung von sportlichen Wettkämpfen für die Jugend aktiv involviert.

Hatten Sie im Laufe Ihrer Karriere auch einmal mit Zweifeln an der Berufswahl zu kämpfen? Wenn ja, in welcher Situation?

Niemals! Ich hatte in meinem Beruf in allen Belangen eine wunderschöne Karriere, fand Erfüllung und würde diesen Beruf sofort wieder ergreifen!

Wie haben Sie den Ausbruch der Corona-Pandemie im Dienst erlebt?

Wie vielleicht noch bekannt, gab es ja beim Ausbruch der Corona-Pandemie für alle Exekutivbeamten eine Urlaubssperre. Es waren Gesetze und Verordnungen betreffend Corona von der Polizei zu überwachen. Es mussten auch von den Exekutivbeamten MNS-Masken während des Großteils ihrer Dienstverrichtungen getragen werden. Und es stieg kontinuierlich die Anzahl der behördlich angeordneten Quarantäne-Fälle, wobei die Exekutive die Einhaltungen der Quarantäne-Maßnahmen zu überprüfen hatte und hat.

Beschreiben Sie bitte den bewegendsten Moment während Ihrer Laufbahn.

Nach stundenlanger Suche, Auffindung einer Person, die ihren Selbstmord brieflich angekündigt hatte und bei der Auffindung von uns von ihrem Vorhaben abgehalten werden konnte. Sie führte einen Dolch mit sich und konnte im Augebiet in einem Versteck unverletzt aufgefunden werden.

Und wie sahen Ihre spannendsten und gefährlichsten Einsätze aus?

Die Erstansprache und unmittelbare Festnahme eines Verdächtigen nach einem Mord in Wien im Zuge einer Alarmfahndung. Der Täter flüchtete mit Pkw von Wien nach Klosterneuburg. Dann gab es noch die unmittelbare Festnahme eines Verdächtigen nach Morden und Mordversuchen innerhalb der Familie. Auch die Teilnahme an Fahndungen und Täterergreifungen nach Banküberfällen, wie in der Raika Kierling und Weidling.

Mussten Sie jemals von Ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen und diese im Dienst abfeuern?

Gott sei Dank musste ich niemals von einer Dienstwaffe Gebrauch machen.

Wie beschreiben Sie Ihre Dienstzeit als Polizeikommandant Klosterneuburgs?

Es gab stets ein sehr gutes Zusammenarbeiten mit den polizeiinternen vorgesetzten Dienststellen sowie mit den öffentlichen Institutionen, wie Gerichte, Bezirkshauptmannschaft, Stadtgemeinde, Schulen und so weiter. Ich hatte ein tolles Team hinter mir, mit dem es stets ein ausgezeichnetes Arbeitsklima gab. Mit der Bevölkerung gab es ebenfalls eine ausgesprochen gute Zusammenarbeit. Bei den wenigen Differenzen, die naturgemäß anfielen, wurden stets für beide Seiten zufriedenstellende Kompromisse gefunden.

Wie sieht Ihre Zukunft in der Pension aus?

Ich möchte mich vielseitig sportlich betätigen. Vielleicht auch ein Ehrenamt ausführen.

Was möchten Sie der Bevölkerung Klosterneuburg zum Abschied mitteilen?

Bitte rufen Sie immer sofort bei der Polizei an, wenn Sie etwas Verdächtiges wahrnehmen sollten! Des Weiteren sollte man polizeiliche Tätigkeiten nicht nur aus der eigenen, vielleicht vorgefassten Sichtweise beurteilen, sondern Sachverhalte objektiv betrachten.

Wenn sich beispielsweise Anrainer einer 30 km/h-Straße über Schnellfahrer beschweren und die Polizei keine Geschwindigkeitsmessungen durchführt, aber bei Messungen dann Kommentare wie „Habt’s nix anderes zu tun?“ oder „Fangt’s lieber Einbrecher!“ kommen, ist das sehr ärgerlich und entbehrlich.