Die Evaluierung läuft, verkündete das Umweltministerium vor wenigen Wochen gegenüber der NÖN. Eine parlamentarische Anfrage bringt konkretere Einblicke in den Entscheidungsprozess. Aber: Einen fixen Beschluss gibt es immer noch nicht.

„Eine endgültige, bis Ende des vergangenen Jahres angestrebte Entscheidung über den von meinem Vorgänger als Umweltminister lancierten Umzug der UBA-GmbH nach Klosterneuburg in ein neu zu errichtendes Gebäude konnte wegen zahlreicher noch zu klärender rechtlicher und finanzieller Detailfragen leider noch nicht getroffen werden, wofür um Verständnis ersucht werden darf“, erklärt Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) im Parlament auf Anfrage von SPÖ-Abgeordneter Julia Herr.

„Zu adaptierende Zeitpläne für Beginn und Ende der Bauzeit ändern nichts an der Gültigkeit der Grundsatzerklärung.“ Leonore Gewessler, Umweltministerin

Für die Standortsuche in Klosterneuburg wurde gemeinsam mit Betriebsrat, Aufsichtsrat und Finanzprokuratur eine Bewertungsmatrix erstellt – sie berücksichtigt etwa die Weiternutzung vorhandener Gebäude, den Umgebungslärmpegel oder den Verkehr. Die konkrete Standortsuche erfolgte „direkt mit der Stadtgemeinde, da diese eine umfassende Marktkenntnis besitzt“, heißt es in der Beantwortung weiter. Zwei Grundstücke wurden von der Babenbergerstadt schließlich angeboten, eines musste aufgrund der Größe wieder verworfen. Evaluiert wird derzeit eine stadteigene Liegenschaft in der Aufeldgasse.

Detaillierte Auskunft zu dem Grundstück in Klosterneuburg könne man „im wirtschaftlichen Interesse der Betroffenen“ nicht geben. Fest steht aber, dass an den Finanzierungszusagen des Landes NÖ und der ursprünglichen Resolution grundsätzlich festgehalten wird: „Die Grundsatzerklärung aus dem Jahr 2017 enthält keine (abgelaufenen) Fristen und ist nach wie vor gültig. Zu adaptierende Zeitpläne für Beginn und Ende der Bauzeit ändern nichts an der Gültigkeit der Grundsatzerklärung“, betont Gewessler.

„Die Grundsatzerklärung aus dem Jahr 2017 enthält keine (abgelaufenen) Fristen und ist nach wie vor gültig"

Mit der Anfrage-Beantwortung dürfte auch das Hin und Her zwischen Wien und NÖ enden. Denn: Ein Konkurrenz-Standort – eine Fläche in Floridsdorf, angeboten von der Stadt Wien – ist als neues Zuhause für das UBA ausgeschlossen. Gewessler schildert: „Es liegt für diesen Standort kein konkretes Angebot vor, aus dem evaluierbare ökonomische Parameter abgeleitet werden könnten, weder Kaufpreis oder Mietpreis und Betriebskosten, Kündigungsverzichte oder Pachthöhe.“ Dennoch habe man das Grundstück geprüft und festgestellt: Die U-Bahn ist zu nahe und würde hochsensible Laborgeräte stören.

Sollte Klosterneuburg tatsächlich Standort für das Bundesamt werden, müsste das Umweltkontrollgesetz adaptiert werden – das Gesetz sieht nämlich Wien als Standort für das UBA vor.