„Weder der Betriebsrat noch die Belegschaft waren – im Gegensatz zu Statements in der Öffentlichkeit – in die Standortfrage eingebunden“, ist in einer Resolution des Betriebsrats des Umweltbundesamtes vom 6. Dezember zu lesen. Für den Fall, dass die Anliegen der Belegschaft weiterhin nicht berücksichtigt werden, wird die Belegschaft weitere öffentlichkeitswirksame Schritte und Protestaktionen setzen.

Schon im einstimmigen Beschluss der Betriebsversammlung vom 9. November 2017 setzte der Betriebsrat klare Forderungen, und dieser Beschluss behalte vollinhaltlich seine Gültigkeit. „Die Belegschaft, die mehrheitlich aus Kollektivvertragsangestellten besteht, stellt fest, dass die darin enthaltenen Forderungen in keinem Punkt berücksichtigt wurden“, so der Wortlaut der Resolution.

Die Belegschaft fordert zusätzlich einen verantwortungsvollen und transparenten Umgang mit Steuermitteln und die Berücksichtigung umwelt- und klimapolitischer Kriterien bei der Standortwahl und der Gebäudeplanung entsprechend den fachlichen Leitlinien und Zielen der Umweltbundesamt GmbH. Dies beträfe insbesondere einen möglichst geringen Boden- und Flächenverbrauch sowie einen geringen ökologischen Fußabdruck, wie etwa durch kurze Verkehrswege.

PUK hat große Bedenken

Auch in Klosterneuburg werden die Stimmen gegen eine Übersiedlung des UBA in die Stadt nicht leiser. Abgesehen vom positiven Umstand, dass 500 kommunalsteuerpflichtige Arbeitsplätze nach Klosterneuburg wandern, ortet die PUK (Plattform Unser Klosterneuburg) auch massive Probleme. „Es gilt dabei, endlich mit offenen Karten zu spielen, um das Optimum für die Stadt zu erzielen. Was zum derzeitigen Zeitpunkt und aufgrund der mangelhaften Kommunikation jedoch überwiegt, sind offene Fragen und Skepsis“, so PUK-Obfrau Teresa Arrieta.

Die PUK befürchtet mehr Feinstaubbelastung durch den vermehrten Verkehr in der Stadt, hohe Kosten, die das Pendeln der Mitarbeiter verursacht, und fordert mehr Transparenz für die Bevölkerung: „Wir brauchen eine rasche Festlegung des Standorts, Transparenz der Kosten und Nutzen für die Bevölkerung und ein verbindliches Mobilitätsmanagement, um den Verkehr konsequent auf Bahn, Bus und Rad zu verlagern.“