Zugegeben, bis das Christkind kommt, müssen sich Klein und Groß noch gedulden. Die ersten Adventmärkte lassen hingegen gar nicht lange auf sich warten. Mit Punsch, Keksen und Maroni können Klosterneuburger ab Samstag, 23. November, das Warten auf das Fest der Feste überbrücken.

Der Startschuss in den Advent fällt in Maria Gugging. Der Zauber der Weihnacht kehrt im Pfarrhof ein – Samstag ab 15 Uhr, Sonntag, 23. November, nach dem Hochamt. Eine Woche später zieht Weidling nach: Ab Freitag, 29. November, ist das Weihnachtsdorf beim Heurigen Trat-Wiesner geöffnet. Das Weidlinger Winterwunderland – heuer die vierte Saison – hat sich längst von einem Geheimtipp zu einem Fixum im Advent etabliert.

Doppelt so viele Hütten als im Premieren-Jahr

Angefangen mit acht Hütten ist das Angebot nach vier Jahren zahlenmäßig fast doppelt so groß: Heuer locken 15 Stände plus Gastronomie. Die Holzhäuschen punkten mit Lokalität. Wirt und Ortsvorsteher Martin Trat erzählt: „Alle Anbieter sind aus Weidling, Klosterneuburg oder dem Umland. Die weiteste Entfernung ist 25 Kilometer.“

Regionalität geht beim „Weihnachtszauber“ mit Tradition einher. Trat: „Es gibt die Goldschmiede, Kunst aus Holz oder Heimisches wie Honig. Wir wollen Ländliches fördern. Plastikspielzeug und dergleichen sind nicht der richtige Weg.“

Der Bezug zu Stadt und Ort ist für den Veranstalter nicht nur bei den Ständen wichtig, sondern auch beim Rahmenprogramm. Auf der Bühne stehen „waschechte“ Klosterneuburger – etwa die Jagdhornbläser, der Chor Weidling, die Bläser der Stadtkapelle, Francis Key & Friends oder Happy Men. „Mein Highlight ist das Konzert der Christmas Angels am 7. Dezember“, ist der Wirt voller Vorfreude.

Agentur organisiert Dorf am Rathausplatz

Musikalische Höhepunkte sind auch am Rathausplatz Programm. Die Jagdhornbläser, Ensembles der Stadtkapelle, die Gasser Buam oder Sax in the Kitchen geben den Ton an. Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz ist – neben dem Weihnachtszauber in Weidling – das zweite große Adventdorf in der Stadt. Organisiert wird der Markt von der Wiener Agentur „MAGMAG Events & Promotion GmbH“, zum zweiten Mal greift die Stadtgemeinde auf die Unterstützung des Unternehmens zurück.

Die Agentur kümmert sich um 18 Hütten, zusätzlich locken stimmungsvolle Programmpunkte auf den Rathausplatz: die Kunsteisstockbahn, das Advent-Lichter-Fest, der Perchtenlauf, der Adventlauf oder der Kinderweihnachtszug. Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz ist im Advent von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.