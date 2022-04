Voll abgefahren: Mit viel Kultur in den April

Werbung

Der April macht, was er will. Heuer holt er auch einiges nach, was veranstaltungsmäßig in den letzten Monaten und Jahren auf die lange (Corona-)Bank geschoben werden musste.

Weinzettl & Rudle fahren voll ab. Worauf? Antwort am 6. April. Foto: Manfred Halwax

Was machen zum Beispiel zwei Künstler, die monatelang weder Publikum noch Bühne hatten? Ganz simpel: Sie gewöhnen sich daran – und noch schlimmer, sie mögen es. „Voll abgefahren“ geben sich dennoch Weinzettl & Rudle am Mittwoch, 6. April in der Babenbergerhalle.

Eine heiße Rock‘n’Roll-Show verspricht der Auftritt von Andy Lee Lang & The Spirit am Freitag, 8. April, ebenfalls in der Babenbergerhalle. Es ist dies der dritte Anlauf, bereits gekaufte Karten vom 8. Dezember 2020 und vom 1. Dezember 2021 behalten ihre Gültigkeit.

Am Samstag, dem 9. April lädt Sabine Deschka um 15 Uhr zu einer Führung durch ihre Personale „Bilder aus der Seele“ ins Stadtmuseum, wo ihre Ausstellung bis 8. Mai zu sehen ist.

„Stabat Mater“: Benefizkonzert für Ukraine

Ebenfalls am 9. April um 19 Uhr findet in der Pius-Parsch-Kirche ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine statt. Agnes Palmisano (Sopran), Franziska Ehrenfellner (Alt), Kerem Sezen an der Orgel und die Camerata Santa Agnese bringen Giovanni Pergolesis „Stabat Mater“ zur Aufführung.

Wer sich mit philosophischen Lebensfragen auseinandersetzen will, kommt am Mittwoch, 13. April um 19.30 Uhr ins Melarium (Wasserzeile 13) zum Cafe Philosophicum mit der Schriftstellerin, Musikerin, Musikpublizistin und Graphologin Sabine M. Gruber, die über Epikur und das kleine Glück im Alltag spricht.

An einem einzigen Tag vom Träumeland ins Grand Hotel

Ins „Träumeland“ entführen Herbert und Mimi am Freitag, 22. April. Für die Vorstellungen im Kellertheater gibt es zwei Termine zur Auswahl: Freitag, 15 Uhr oder 16.30 Uhr. Um 20 Uhr mutiert das Kellertheater Wilheringerhof dann zum „Grand Hotel“ für Mike Supancic, der eigentlich schon am 15. Jänner hätte auftreten sollen. Die einzigartige Belegschaft dieses liebenswerten Mehrsternetempels packt ihre geheimsten Erinnerungen und Geschichten über Alpha und Omega Promis, Menschen am Rande des Nervenzusammenbruchs und Sergeant Bastis Lonely Handybussi Band aus. Im Grand-Hotel Supancic lässt es sich auf einer Zeitreise durch die Musikgeschichte im Schatten Coronas von Walter von der Vogelweide über Arnold Schönberg bis hin zu Wellerman surfen.

Hier wurde Bob Dylan nicht zum ersten Mal zum Trickbetrüger, hier logierte der allernetteste aller Gangsta-Rapper und hier entstanden die glaubwürdigsten Verschwörungstheorien seit der Kinderinsel von Hillary Clinton. Aber auch Düsteres und Rabenschwarzes ist hier geschehen: So mancher Leiharbeiter sang seinen Blues, Aluhutträger dienten als Blitzableiter, und die Canasta-Runde Ternitz stürzte sich ins Verderben.

Tags darauf, am Samstag, 23. April, kommt der Kollege Reinhard Nowak vorbei: „Endlich!“ lautet der Titel seines Programms, in dem viele Fragen gestellt werden. Wann wird es endlich wieder richtig Sommer? Wieso ist Brad Pitt noch immer nicht blad und wann gibt’s endlich eine Antifettimpfung? Wann gewinn ich endlich wirklich im Lotto? Wann gibt mir meine Frau endlich einmal recht?

Da müsste man über magische Kräfte verfügen wie Tricky Niki, der mit „Nikipedia – Wenn das die Omi wüsste“ am Mittwoch, 27. April in der Babenbergerhalle gastiert. Es wird viel zu wenig gelacht, meint Tricky Niki, also muss er die Welt mit seinen Kabarett-Zaubershow-Bauchredner-Programmen erheitern. Da gibt es einen Vampir, der kein Blut sehen kann. Eine Ausbildung zum Jedi geht mächtig daneben. Ein heißblütiger Drache fängt plötzlich selbst Feuer. Topflappen sorgen für ein kleines Wunder. Und was hat das alles mit Nikis Omi zu tun? Die Antwort muss man live abholen.

Klassische Musik gibt es wieder am Montag, 25. April beim Salon Ehrenfellner im Augustinussaal. Hyung-ki Joo & Yu Horiuchi (Klavier), Catherina Lee (Violine) und Jan Petryka (Tenor) sind mit einem reinen Schubert-Programm vertreten.

Wenn Fälbls Melange für Gunkl kalt geworden ist

Am Samstag, 30. April macht Christoph Fälbl im Kellertheater Wilheringerhof sein Kaffeehaus auf und serviert dort eine „Fälbl Melange“.

Die ist sicher schon kalt geworden, wenn Günther „Gunkl“ Paal am Freitag, 6. Mai den sage und schreibe vierten Anlauf mit seinem Programm „So und anders – eine abendfüllende Abschweifung“ nimmt. Karten vom 11. Dezember 2020, 12. Mai 2021 und 11. Dezember 2021 behalten ihre Gültigkeit.

