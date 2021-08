Ursprünglich sollte es sich bei dem Treffen von insgesamt sieben Jugendlichen im Alter von 18 bis 21 Jahren am 16. April dieses Jahres am Parkplatz des Essl-Museums um einen kleinen Drogendeal handeln. Daraus wurde eine Anklage für sechs der jungen Erwachsenen vor einem Schöffensenat am Landesgericht Korneuburg unter anderem wegen schweren Raubes. An diesem Apriltag brach ein 18-jähriger Maturant mit zwei Freunden auf, um – wie über Snapchat verabredet – etwa zehn Gramm Cannabis an einen 20-Jährigen zu verkaufen.

Auch der 20-Jährige hatte sich in Form von insgesamt drei weiteren ihn begleitenden Freunden auf das Treffen vorbereitet. Einer von ihnen führte eine Schreckschusspistole mit sich, ein anderer einen Baseballschläger aus Metall.

Streit wegen Drogendeals

Zunächst stieg nur der seit Ende April in U-Haft sitzende 20-Jährige aus und ging auf den 18-Jährigen zu. Laut Überzeugung des Schöffensenats kam es dann zu einem Streit wegen des Suchtmittelverkaufs.

Die heftige Diskussion der beiden beobachteten die jeweils anderen Kumpels. Ein 19-jähriger Freund des Maturanten wurde daraufhin von einem ebenfalls 19-jährigen Kumpanen des 20-Jährigen, mit der Schreckschusspistole an der Schläfe bedroht und um seine Geldbörse erleichtert. Der 20-Jährige selbst lief inzwischen zurück zu dem Auto, mit dem die Gruppe gekommen war, und griff sich eine Eisenstange aus dem Kofferraum. Damit ging er auf das Auto der anderen los, um den Fahrer zum Aufmachen des Fahrzeugs zu zwingen – und ebenfalls Beute zu machen.

„Wenn schon kein Gras, dann sackeln wir die Burschen aus"

Der Freund mit dem Baseballschläger (19) sicherte – so die Überzeugung des Schöffensenats – diesen „spontanen Raub“ im Hintergrund. „Wenn schon kein Gras, dann sackeln wir die Burschen aus“, brachte der vorsitzende Richter Franz Furtner das Motiv der Tat auf den Punkt. Nach einem ausführlichen Verfahren bekannten sich alle drei des Raubes Angeklagten schuldig. Die zwei vermeintlichen Opfer hatten sich ihre Anklage mit einer Falschaussage bei der Polizei eingehandelt und in ihrer Einvernahme angegeben, der Tatort sei in der Nähe des Bahnhofs Unter-Kritzendorf gewesen, da sie das Auto der flüchtenden Räuber bis dorthin verfolgt hatten.

Diese Verfälschung ihrer Aussage – weil sie ihren Freund schützen wollten, der sie mit dem Auto zum Treffpunkt Essl Museum gefahren hatte – befand der Senat für nicht so gravierend und entließ die zwei Burschen mit einer Diversion. Ihr Verfahren wurde für eine Probezeit von zwei Jahren vorläufig eingestellt. Staatsanwältin Katharina Wittmann hatte dagegen keine Einwände.

Falschaussage als Hindernis

Nicht so glimpflich kam hingegen der 21-jährige Jus-Student, der die drei Räuber gefahren hatte, davon. Jedoch nicht wegen des Raubes, von dem er nicht viel mitbekommen haben will – er sei nur wegen des Cannabis-Kaufs dorthin gefahren –, sondern wegen einer Falschaussage, die in einer Anklage wegen Verleumdung mündete. Er hatte bei der Polizei eine ihm mittelbar bekannte Person genannt, die an diesem Apriltag sein Auto gelenkt haben soll. Dieser Mann hatte daraufhin Besuch von der Polizei am Arbeitsplatz, eine Hausdurchsuchung und einen Tag Verwahrhaft zu gewärtigen.

Dafür verurteilte der Schöffensenat den 21-Jährigen zu 12 Monaten Freiheitsstrafe, davon zehn bedingt. Unterschiedlich fielen erwartungsgemäß auch die Urteile für die anderen drei Angeklagten aus. Der 20-Jährige, der den vermeintlichen Drogenkauf eingefädelt hatte, erhielt 15 Monate, davon zehn bedingt. Die beiden mit Schreckschusspistole und Baseballschläger bewaffneten 19-Jährigen wurden – auch wegen ihrer Vorstrafen – zu 15 beziehungsweise 20 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Einer der beiden bekam noch zehn Monate oben drauf: wegen des Widerrufs einer früheren Verurteilung und einer gefährlichen Drohung am 30. März dieses Jahres in Wien.