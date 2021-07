„Ich würde das ohne große Diskussion in den Ausschuss verweisen. Eine Diskussion über einen Antrag, der so nicht zu beschließen ist, können wir uns sparen.“ Gleich zu Beginn blockt Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) einen Dringlichkeitsantrag ab, der auch bei den anderen Fraktionen für Kopfschütteln sorgt. Die FPÖ will das gesamte Areal des Pionierviertels als Bildungseinrichtung widmen.

Christoph Hornstein Waghalsige Investition?

Für das als Bauland-Sondergebiet/Kaserne gewidmete Areal der ehemaligen Magdeburgkaserne hat der Gemeinderat dem Grundstückseigentümer Stift Klosterneuburg bereits die Zustimmung zu einer großzügigen Umwidmung in Bauland-Wohnen signalisiert. „Für dieses von einer aus Mandataren von ÖVP, SPÖ, Grüne, PUK und NEOS bestehenden Steuerungsgruppe ausgeheckte Projekt fehlt allerdings ein geeignetes Mobilitätskonzept. Dies verdeutlicht die geradezu mitleiderregende einfältige Vorgangsweise der Steuerungsgruppe. Das Problem der Verkehrserschließung hätte jedenfalls als erstes nach der Absichtserklärung zur Errichtung von 1.100 Wohnungen gelöst werden müssen“, so der Antragstext.

Der FPÖ erscheint daher dringend geboten, dass der Gemeinderat mit einem deutlichen Zeichen zu erkennen gibt, dass als Bauland - Sondergebiet gewidmete Flächen nicht in Bauland - Wohnen umgewidmet werden. Damit würden jedenfalls auch etwaige Grundstücksspekulanten vom Kauf von als Bauland - Sondergebiet gewidmeten Flächen abgehalten. Das gesamte dem Stift Klosterneuburg gehörende Areal der ehemaligen Magdeburgkaserne soll von Bauland - Sondergebiet/Kaserne in Bauland - Sondergebiet/Bildungseinrichtungen umgewidmet werden.

„Ich fasse den Dringlichkeitsantrag so zusammen: Verzweiflung, Panik und Hilflosigkeit.“ Sepp Wimmer, Planungsstadtrat (Grüne)

„Ich fasse den Dringlichkeitsantrag so zusammen: Verzweiflung, Panik und Hilflosigkeit“, meldet sich Planungsstadtrat Sepp Wimmer (Grüne) zu Wort. Dass in der Steuerungsgruppe etwas „ausgeheckt“ wurde, dagegen verwehrt sich Wimmer: „Meines Wissens bist du auch eingeladen worden, dort mitzuarbeiten.“ Der FPÖ-Antrag erweckt bei Wimmer für Stadtrat Josef Pitschko (FPÖ) größtes Mitleid: „Du machst hier etwas, was du der Steuerungsgruppe vorwirfst. Du stellst einen Antrag zur Flächenumwidmung, ohne dass vorher Vorarbeiten und Planungen gemacht wurden, ohne dass irgend ein Ausschuss damit befasst war. Ohne zu wissen, ob es überhaupt einen Bedarf gibt. Aber es soll einmal umgewidmet werden. Ohne zu erheben, ob es notwendig ist. Ich verstehe, dass man aus deiner parteipolitischen Situation heraus verzweifelt ist und nach jedem Strohhalm greift.“

FPÖ-Wording passt der SPÖ nicht

Die Worte „ausgeheckt“ und „einfältig“ im Antrag beschäftigen Stadtrat Karl Schmid (SPÖ): „Wir sind ja gewohnt, dass die FPÖ ein gewisses Wording pflegt, aber dass man das jetzt als Pitschko in einem Antrag verschriftlicht, wundert mich schon. Wer hat etwas ausgeheckt in einer Steuerungsgruppe? Das ist ja so etwas von einer bodenlosen Frechheit. Und natürlich werden wir uns jetzt nicht nur enthalten, sondern dagegen stimmen.“

Dann meldet sich der Antragsteller Josef Pitschko (FPÖ) zu Wort. Wieso das nicht beschlossen werden kann, sei ihm rätselhaft, denn das „Soll“ wäre ja nur eine Absichtserklärung. Und zu Karl Schmid: „Ich weiß nicht, wo Sie in den letzten Jahren waren, aber wenn Sie nicht mitbekommen haben, dass Klosterneuburg ein massives Problem hat, eigene Flächen für Bildungseinrichtungen zu haben, dann müssen Sie bei den Gemeinderatssitzungen geschlafen haben.“

„Wo wollen Sie denn diese Schulen hinstellen?"

Pitschko führt als Beispiel den Kindergarten Kritzendorf an, der nicht auf Gemeindegrund stehe, und die Möglichkeit, weiterbildende Höhere Schulen wie HAK, TGM oder HTL nach Klosterneuburg zu bringen. „Wo wollen Sie denn diese Schulen hinstellen? Ja, dann müssen Sie Flächen vorsehen und planen. Unserer Meinung nach ist das Pionierviertel das Geeignete für einen Schulcluster“, so Pitschko. Wo sei denn die Bedarfserhebung bei den 1.100 Wohnungen für das Pionierviertel? Der größte Grundstücksspekulant dieser Stadt – das Stift Klosterneuburg – sei vom Gemeinderat mit viel Geld dabei unterstützt worden, Bauland Sondergebiet/Kaserne zu kaufen, um es einer möglichen Wohnbaunutzung zuzuführen.

„Ich habe nie davon gehört, dass dort vielleicht ein Ausbildungslager der Schweizer Garde des Vatikans entstehen soll. Also was fängt eine kirchliche Einrichtung mit einem Bauland Sondergebiet/Kaserne an, außer zu spekulieren?“ Natürlich sei es „einfältig“, wenn man 1.100 Wohnungen errichten wolle und erst danach frage, wie kommen die Leute dorthin und wieder weg.

Selbst Bildungsstadträtin Maria Theresia Eder (ÖVP) bezweifelt die Sinnhaftigkeit, das ganze Areal der Magdeburgkaserne in eine Bildungseinrichtung umzuwidmen: „Wenn man neun Hektar umwidmet, muss man wissen, was man dort machen will.“ Mit der IST Austria habe Klosterneuburg ein Schmuckstückerl an universitärer Einrichtung. Daneben habe man das Konrad Lorenz Institut und das Bundesamt für Wein- und Obstbau. Wo solle man für eine HTL oder HAK die Schüler hernehmen? TGM und HAK kämpften um Schüler. „Unser Vorteil ist, dass wir nahe an Wien sind. Und da haben wir einen Blumenstrauß an Bildungseinrichtungen“, so Eder weiter.

„Wenn man neun Hektar umwidmet, muss man wissen, was man dort machen will.“

Beim Privatgymnasium hätte man allerdings dringenden Handlungsbedarf, eine Teilfläche umzuwidmen. Eder: „Da geht es darum, dass man das möglichst rasch umsetzt.“ Die Behauptung, die Stadt habe keine Eigengründe für Bildungseinrichtungen, ärgert Eder: „Das einzige Problem, das wir hatten, war der Kindergarten in Kritzendorf. Wir haben aber auch die Vorgabe, dass Kindergarten und Volksschule in fußläufiger Nähe sind. Das stärkt die Orts- und Grätzelkultur und die Lebensqualität.“

Der Antrag wurde in den Ausschuss verwiesen.