Von der Kläranlage in die Steckdose

Das „e5“ Team trifft sich mehrmals im Jahr, um überparteilich Klimaschutzmaßnahmen zu erarbeiten und diese dann den entsprechenden Beschlussgremien vorzulegen. Mit der Teilnahme am europäischen Energie- und Klimaschutzprogramm „e5“ macht sich Klosterneuburg für noch mehr Umweltfreundlichkeit fit. Das „e5“-Landesprogramm für energieeffiziente Gemeinden ist die „Champions League“ der energieeffizienten Städte und Gemeinden.

Vizebürgermeister und „e5“ Teamleiter Roland Honeder (ÖVP) berichtet: „Ziel des Programms ist es, Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, der Nutzung erneuerbarer Energie und zum Klimaschutz zu setzen und deren Wirksamkeit zu evaluieren.“

Klosterneuburg hat 4 „e“

Je nach Grad der erreichten Energieeffizienz erhält die Gemeinde bis zu fünf „e“. Der Erhalt eines „e“ ist mit einer Haube in der Gastronomie vergleichbar, je mehr „e“, desto höher der Umsetzungsgrad. Die „e5“-Gemeinden müssen sich dafür in regelmäßigen Abständen einer externen Auditierung stellen, bei der ihre Erfolge sichtbar und mit anderen Gemeinden vergleichbar werden. Klosterneuburg hat bei der letzten Auditierung vier „e“ bekommen, nächstes Jahr steht der Stadt wieder eine Bewertung bevor.

„Vor der letzten Arbeitssitzung durfte das ‚e5‘ Team die Kläranlage besichtigen. Für das Team stand neben der Reinigung des Abwassers vor allem die ökologische Energiegewinnung im Blickpunkt“, erläutert Umweltgemeinderat Leopold Spitzbart. Täglich bereite die Kläranlage rund 6.000 Kubikmeter Abwasser auf, welches dann in einem langen Prozess biologisch gereinigt und gefiltert werde. Dabei entstehe Klärschlamm, der dann in Faulbehältern gelagert wird und Klärgas produziere. Spitzbart: „Dieses Klärgas wird dann in einem Blockheizkraftwerk in der Kläranlage verbrannt. Die so gewonnene Energie zählt zu einer der umweltfreundlichsten und CO₂-neutralsten Energien überhaupt.“

2021 konnten so ungefähr 800.000 Kilowattstunden Strom und ein großer Teil der für den Klärprozess benötigten Wärme erzeugt werden. Honeder: „Um den zusätzlich benötigten Strom für die Kläranlage aus eigenen Mitteln zu decken, wurden mehrere PV-Anlagen installiert, die 2021 zusätzliche 162.938 Kilowattstunden des benötigten Stromes für die Kläranlage lieferten.“ Wie wichtig Energieversorgungssicherheit ist, werde uns aktuell täglich vor Augen geführt. Ebenso sei das Projekt sehr wirtschaftlich und damit gut für alle Gebührenzahler, da Strom und Gas nur in geringerem Ausmaß teuer zugekauft werden müssten.

