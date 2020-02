Von Klapperschlange gebissen: Mann in Lebensgefahr .

In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist ein 69-Jähriger von einer Klapperschlange gebissen worden. Der Vorfall ereignete sich am 19. Februar, bestätigte Polizeisprecher Heinz Holub am Freitag einen Bericht der "Kronen Zeitung".