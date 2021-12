Von neun auf sechs: Grüne verlieren Sitze im Gemeinderat

Groß war der Jubel der Grünen, als im Jänner 2020 das Wahlergebnis feststand: Ein Plus von rund sieben Prozent brachte der Fraktion um Obmann Sepp Wimmer drei zusätzliche Gemeinderatssitze – das Rekord-Ergebnis: neun Mandate und der größte Zugewinn in der Stadt. Knapp zwei Jahre später sind die Freudenrufe längst verstummt. Und wieder gibt’s eine Premiere in der Partei, diesmal aber begleitet von Ernüchterung: Durch zwei Ausschlüsse und einen Austritt verlieren die Grünen drei Mandate.

Parteischef Wimmer bestätigt: „Da das Vertrauensverhältnis zu den Fraktionsmitgliedern Matthias Finkentey und Ulrike Kobrna nicht mehr gegeben war, hat die Fraktion mehrheitlich sieben zu zwei – zwei Gegenstimmen von Matthias Finkentey und Ulrike Kobrna – beschlossen, beide aus der Grünen Fraktion und den Grünen Klosterneuburg auszuschließen.“ Die Partei habe die Mandatare ersucht, ihren Gemeinderatssitz zurückzulegen – was diese aber abgelehnt haben. „In den 30 Jahren, in dem ich Fraktionsobmann der Grünen Klosterneuburg bin, mussten wir keine derartige Entscheidung treffen, aber wenn kein Vertrauen mehr da ist, welches die Grundlage für eine erfolgreiche politische Zusammenarbeit bildet, ist dieser Schritt notwendig“, begründet Wimmer die Ausschlüsse. Der Hauptvorwurf: Politische Interna seien nach außen getragen worden.

Ausschuss & Ausschluss

Er betont: „Was für mich neben dem Vertrauensverlust aber fast noch niederschmetternder ist, ist, dass Finkentey und Kobrna nun gegenüber den 2.935 Grün-Wählerinnen und Wählern, die bei der Gemeinderatswahl 2020 die Grünen wählten und damit neun Gemeinderatsmandate ermöglichten, zwei dieser Gemeinderatsmandate für ihren Verbleib als ,wilde‘ Gemeinderäte im Gemeinderat benutzen.“ 2020 waren für die Erreichung eines Gemeinderatsmandates 323 Stimmen notwendig. Wimmer: „Finkentey hatte 23 persönliche Vorzugsstimmen, Kobrna neun, beide waren also nicht einmal in der Nähe der Erreichung eines persönlichen Gemeinderatsmandats.“ Der Fraktionsobmann sieht darin einen Missbrauch des Wählerwillens: „Die Grün-Wählerinnen und -Wähler haben den Grünen ihre Stimmen für die Erreichung möglichst vieler Gemeinderatsmandate gegeben und nicht Frau Kobrna und Herrn Finkentey.“

Zwei Ausschlüsse und ein freiwilliger Austritt

Bei den beiden Ausschlüssen innerhalb der Partei soll es aber nicht bleiben: Wenig später tritt Regina Doppelhofer aus der Partei aus, auch sie wird als parteilose Gemeinderätin im Stadtparlament bleiben. Somit verlieren die Grünen mitten in der Amtsperiode ein Drittel der Mandate.

Insgesamt gibt es in der Babenbergerstadt 41 Sitze zu gewinnen – nach dem SPÖ-Ausschluss von Andreas Mohl 2020 und der Grünen-Rochade sind mittlerweile vier Gemeinderäte parteilos. Eine hohe Quote, bilanziert Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager (ÖVP) – sein Ansinnen: Stabilität im Gemeinderat: „Die Einbindung der parteilosen Mandatare ist die einzige Chance, dass es nicht zu endlosen Diskussionen in der Gemeinderatssitzung kommt.“ Sonst drohe, dass Debatten – die im Normalfall innerhalb der Fraktion oder im Ausschuss geführt werden – die Gemeinderatssitzung unterbrechen würden.

Apropos Ausschuss: Plätze in den Gremien sind der Partei vorbehalten. Ob der großen Anzahl an „wilden“ Mandatare will der Stadtchef das lockern: Parteilose sollen den Ausschuss besuchen und zuhören dürfen.