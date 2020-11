Im Oktober 2017 war es die Sensationsmeldung schlechthin: Bund, Land NÖ und Stadtgemeinde Klosterneuburg vereinbarten in einer Grundsatzerklärung, dass das Umweltbundesamt (UBA) in Klosterneuburg angesiedelt werden soll. Seitdem sind drei Jahre vergangen. Passiert ist nichts, außer, dass eine neue Bundesregierung gebildet wurde. Ob diese nun zu diesem Grundsatzbeschluss steht, wird sich nach Auskunft im Umweltministerium bis Ende des Jahres entscheiden.

Das UBA – bislang in Wien angesiedelt – benötigt neue und moderne Büroräumlichkeiten. Klosterneuburg bot gemeinsam mit dem Land NÖ Unterstützung an. Der Grundsatzbeschluss zwischen Umweltminister Andrä Rupprechter, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager – alle ÖVP – hatte einen Aufschrei im roten Wien zur Folge. Die Vorteile einer Ansiedelung in Klosterneuburg für die Stadt, fasst Florian Havel, seines Zeichens Gemeinderat und Parteisprecher der ÖVP Klosterneuburg, zusammen: „Diese Ansiedelung würde der Stadt Klosterneuburg sowohl ein renommiertes Bundesamt bringen als auch die nachhaltige Standortpolitik unterstützen. Schließlich würden laut Schätzungen mit dem UBA auch Steuereinnahmen in der Höhe von rund 600.000 Euro pro Jahr in die Stadtkassa wandern. Einnahmen, die man in der Babenbergerstadt nicht nur wegen der Ausfälle durch die Corona-Krise, gut brauchen könnte.“

„Seit Jänner ist eine grüne Politikerin Umweltministerin, seit März ist der grüne Politiker Wimmer Planungsstadtrat. Seither steht das Projekt.“ Parteisprecher Gemeinderat Florian Havel (ÖVP)

Schon im Jahr 2017 konnte Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager die überwiegende Mehrheit des Gemeinderates hinter diesen Plan versammeln. Nur die Klosterneuburger Grünen zeigten Bedenken.

Allen grünen Unkenrufen zum Trotz konnte auch ein – für die ÖVP passendes – Grundstück gefunden werden. Es liegt direkt beim Weidlinger Bahnhof und soll sich als Teil des neu zu entwickelnden Pionierviertels verstehen.

Absprachen hinter dem Rücken?

Seit rund einem Jahr ist jedoch nichts mehr von einer UBA Ansiedlung in Klosterneuburg zu hören. Daraus hegt die Klosterneuburger ÖVP den Verdacht, dass sich aus dem mittlerweile grün gewordenen Umweltministerium und der Klosterneuburger Grünen eine „grüne Blockade“ gegen das UBA in Klosterneuburg gebildet hat.

Parteisprecher Gemeinderat Florian Havel bringt es so auf den Punkt: „Seit Jänner ist eine Politikerin der Grünen die neue Umweltministerin, seit März ist der grüne Politiker Josef Wimmer Planungsstadtrat in Klosterneuburg, und seither steht das Projekt.“ Die ÖVP glaube nicht, dass dies ein Zufall sei, und fordere eine Offenlegung aller Kontakte von Stadtrat Wimmer mit dem Ministerium oder auch mit dem UBA, um Absprachen hinter dem Rücken des Gemeinderates ausschließen zu können. Havel weiter: „Die Volkspartei steht zu hundert Prozent hinter dem Angebot der Stadt und der Idee der Ansiedelung des UBA. Wir wollen klar ausschließen können, dass dieses nachhaltige Projekt für die Zukunft unserer Stadt aufgrund grüner Ränkespiele scheitert.“

Die vorgesehene Fläche sei nach wie vor eine ideale Gelegenheit für den Bund. Schließlich bekomme er einen Teil der ehemaligen Immobilie des Bundesheeres zurück, und das UBA könne ökologisch sinnvoll nahe dem Bahnhof und auf schon versiegelten Flächen ressourcenschonend errichtet werden.

Grüne Kritik: Verkehr und Kosten

„Für uns war immer der Ort der Ansiedelung maßgeblich. Da in Klosterneuburg mit der Schömer-Firmenzentrale in der Au-feldgasse und dem alten BH-Gebäude in der oberen Stadt durchaus ausbaufähige Objekte zur Verfügung stehen, kommt ein Neubau für uns Grüne nur schwer in Frage“, so der Standpunkt von Planungsstadtrat Sepp Wimmer (Grüne). Dies widerspreche auch dem ersten und zentralen Leitsatz des neuen Stadtentwicklungskonzepts 2030+, das eine restriktive Siedlungspolitik fordert. „Das heißt, wir müssen die schon bestehenden Gebäude bestmöglich nutzen. Und es ist auch nicht so, wie die ÖVP tut, dass dann mit dem UBA jährlich hunderttausende Euro an Kommunalsteuer ins Stadtsäckl fließen. Vorher muss die Stadt den Neubau finanzieren“, so Wimmer. Die Kosten würden sich auf fünf bis sechs Millionen belaufen, mit der entsprechenden Verkehrsinfrastruktur käme man da leicht auf zehn Millionen. Woher das Geld in Zeiten von Corona kommen soll, ist Wimmer unklar: „Will die ÖVP wirklich mit noch mehr Schulden die nächsten Generationen belasten?“

Aber der Verkehr ist für die Grünen der eigentliche Knackpunkt. Planungsstadtrat Wimmer: „Zeitweise kommt im Pionierviertel der Verkehr jetzt schon wegen Überlastung zum Erliegen. Wo dann noch der zusätzliche Verkehr vom Schulcluster und den zahlreichen Wohnblöcken und dem Umweltbundesamt Platz haben soll, ist mir schleierhaft.“

Wimmers Fazit seiner Stellungnahme sieht folgendermaßen aus: „Wir reißen uns nicht um das Umweltbundesamt, weil es viel Geld kostet und ein wesentliches Mehr an Verkehr bedeutet. Aber wenn es vernünftige Lösungen gibt, wo es zu keiner weiteren umfangreichen Bodenversiegelung kommt und die Verkehrsproblematik gelöst ist, werden wir uns einer Diskussion sicher nicht verschließen.“

Auf Anfrage der NÖN wurde aus dem Umweltministerium folgendes mitgeteilt: „Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hat bereits im Sommer eine Evaluierung der von der Vorgängerregierung getroffenen Entscheidung beauftragt. Diese Evaluierung soll nun bis Jahresende abgeschlossen sein, um auf Basis der Ergebnisse die nächsten Schritte zu setzen.“