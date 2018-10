Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust. Auch immer mehr Hubers, Mayers und Schmidts haben diesen Sport zu ihrem neuen Hobby erkoren. Gerade im Herbst werden die Wanderschuhe angezogen, die Rucksäcke gepackt, und dann geht es auf in die Natur. Aber wo sind die schönsten Ausflugsziele? Gerade in Klosterneuburg und den umliegenden Gemeinden gibt es so einige Plätze, die jeder begeisterte Wanderer zumindest einmal besuchen sollte.

„Wir haben viele schöne Wege in Klosterneuburg, die momentan nur leider durch das Eschensterben etwas zerfleddert sind“, erklärt einer, der es wissen muss: Herbert Steiner. Steiner ist Vorstand-Stellvertreter beim Österreichischen Touristenklub (ÖTK) Klosterneuburg. Außerdem ist er Leiter des Wegereferats und mit seinem Team für Wanderwege in einem Gebiet von Klosterneuburg bis nach Purkersdorf-Gablitz zuständig.

„Die Vögerl zwitschern, in der Hagenbachklamm sieht man Krebse, ein Bussard fliegt im Wind.“ Hans Weber, Hobby-Wanderer und Eichenhain-Mitarbeiter

Im Herbst ist das Team um Steiner mit der Instandhaltung der Wege beschäftigt, damit die Wanderer auf den rund 100 Wegen, die auf der Internetseite des ÖTK Klosterneuburg beschrieben sind, auch sicher die Natur genießen können.

Natürlich wandert auch Steiner selbst gerne. Wobei er keine Geheimtipps preisgeben möchte. Aber für Familien hat er eine Empfehlung: die Hagenbachklamm. „Das ist das Schönste, was es für Kinder gibt“.

Naturspektakel im Eichenhain

Aber nicht nur für die kleinen Wanderleut’. „Die Atmosphäre kann man gar nicht beschreiben, das muss man erleben“, schwärmt Eichenhain-Mitarbeiter Hans Weber, „der Naturpark ist ein Ort, wo ich den Schalter umlegen, abschalten und genießen kann.“ Sorgen und Stress stellen sich hinten an – stattdessen wird marschiert und die Natur genossen. Weber: „Die Vögerl zwitschern, in der Klamm sieht man Krebse, ein Bussard fliegt im Wind, plötzlich taucht ein Feuersalamander auf. In der Früh kann man sogar Wild beobachten.“

Die Naturschauspiele im Eichenhain locken immer mehr Besucher. „Vor allem die Hagenbachklamm wird sehr gut angenommen, das sieht man an den parkenden Autos“, bemerkt der Maria Gugginger Hobby-Wanderer. Die Klamm ist nur eins von vielen Highlights dort, wo der Wienerwald die Donau streift. Ebenso beeindruckend: die Lange Gasse. „Auf dem Weg hinunter sieht man Klosterneuburg und Wien. Der Ausblick ist gigantisch“, ist Weber begeistert.