Die Ausrede, man müsse sich zum Leopoldi-Markt mit heißem Punsch vor den tiefen Temperaturen von innen wappnen, zählt heuer für das Zuviel an alkoholisch-heißen Getränken sicher nicht. Der ungewöhnlich warme November wird daher den Punsch- und Glühweinumsatz am Fest der Feste einigermaßen in Grenzen halten. Die frühlingshaften Temperaturen bringen aber auch in anderen Bereichen des städtischen Lebens einiges durcheinander.

NOEN

Nein, das Strandbad hat Mitte November schon geschlossen, aber sonst zeigt sich die Štadt eher in einem bunten Kleid. Nur die braunen Blätter und die hartnäckige Nebeldecke lassen diese Woche den nahenden Winter erahnen. Gäb’s keinen Nebel, hätte es, so wie in den westlichen Bundesländern, bis zu 20 Grad. Unvorstellbar für den November. So müssen wir uns in Klosterneuburg mit 12 bis 13 Grad abfinden, womit dem Kalender aber auch nicht Rechnung getragen wird.

Eiswein gibt es schon lange keinen mehr

Für die Landwirtschaft – sprich den Weinbau – hat das warme Wetter im November nur wenig Auswirkung, denn die Arbeit im Weingarten ist getan. „Jetzt wird nur mehr der Boden bearbeitet, und jeder, der im Freien arbeitet, wird froh sein, wenn es nicht zu kalt ist“, so der Obmann des Weinbauvereins Leopold Kerbl. Im Dezember werden dann die Reben geschnitten. Auch da sei man froh, keinen Frost zu haben. Aber wie der Winter wird, ist schon entscheidend für den nächsten Wein. Kerbl: „Wenn wir einen warmen Winter haben, dann gibt es einen frühen Austrieb der Reben. Das könnte ein Problem werden.“

Dem Eiswein ging es aber schon seit langen an den Kragen. Die milden Temperaturen lassen seit Jahren keine Produktion zu. „Für den Eiswein brauchen wir minus 7 Grad. Das hat es schon seit Jahren nicht mehr gegeben. Deshalb lassen die meisten Winzer ihre Trauben nicht mehr hängen“, weiß der Weinbauobmann.

„Auch bei uns wird heuer kein Eiswein gelesen“, beugt sich auch das Stift Klosterneuburg den warmen Temperaturen des Novembers.

Lange Blumensaison für die Stadtgemeinde

Schon der warme und lange Sommer machte sich beim Gießen bemerkbar, aber dass Mitte November die Blumenbeete mit den Stiefmütterchen und die Blumenkisterl an den Brückengeländern noch in voller Blüte stehen und bis letzte Woche gegossen wurden, damit hat wohl niemand gerechnet. „Eine

außergewöhnlich lange Blumensaison“, so der Kommentar aus dem Rathaus, „nächste Woche sind Minusgrade angesagt, dann müssen wir uns endgültig davon verabschieden.“

Eine unangenehme Nebenwirkung hat der laue November aber mitgebracht: der vermehrte Unkrautwuchs. Hier musste mehr Arbeitskraft als üblich aufgewendet werden. Auch die Insekten sind bei frühlingshaften Herbsttemperaturen viel länger aktiv. Sowohl Bienen als leider auch Schädlinge wie der Borkenkäfer.

Auf den menschlichen Organismus dürfte sich das warme Herbstwetter aber positiv auswirken. „Wir haben viel weniger Atemwegsinfekte – sprich Verkühlungen“, so der Allgemeinmediziner Peter Kaufmann.

Auch der Wirtschaftshof hat seine Freude mit dem milden November. „Kein Winterdienst in Sicht“, so der Leiter des Wirtschaftshofes Dietmar Schuster. Besonders aber, dass es zum Leopoldimarkt keinen Schnee geben wird. „Bei Schneefall müssten wir natürlich auch das gesamte Marktgelände am Rathausplatz räumen. Das gestaltet sich aber sehr schwierig, weil wir nicht mit großen Geräten auffahren können, sondern alles händisch bewerkstelligen müssten. Das können wir uns heuer ganz sicher sparen“, so der Leiter des Wirtschaftshofes Dietmar Schuster sehr erleichtert.